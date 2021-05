Proseguono spediti i rumors relativi al futuro smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Stando alle ultime indiscrezioni giunte da ‘SamMobile’ , il dispositivo dovrebbe subire importanti cambiamenti, che non riguardano solamente il design e le funzionalità, bensì l’intero sistema operativo, passando da TizenOS a Wear OS. Le novità non sono finite qui: infatti, qualche giorno fa direttamente dalla Corea sono arrivate voci circa le probabili dimensioni dell’orologio intelligente, dell’aggiunta di un sensore per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e del lancio di tre versioni (non più due), che saranno sviluppati con i seguenti nomi in codice: Wise, Fresh e Lucky. Probabilmente uno sfoggerà elementi di design più classici (simili ad un orologio convenzionale), poi ci sarà un modello Active ed un ultimo contraddistinto da un design sportivo.

Il sistema operativo Tizen, dunque, non verrà utilizzato per gli smartwatch Samsung in programma quest’anno, in quanto l’azienda lo sta sostituendo con Wear OS. Malgrado il cambiamento del sistema operativo, i nuovi wearable manterranno un’esperienza di utilizzo simile a quella degli attuali Galaxy Watch con a bordo il sistema Tizen, anche se verranno aggiunte nuove funzionalità di SmartThings, tra cui una davvero interessante che trasformerebbe il Samsung Galaxy Watch 4 in un walkie-talkie, dando agli utenti la possibilità di scambiarsi messaggi vocali brevi. Inoltre, l’intera interfaccia sarà rinnovata per garantire una maggiore facilità d’uso.

Ad oggi, il produttore asiatico non ha ancora rivelato la data prevista per la presentazione ed il relativo lancio sul mercato dei nuovi Samsung Galaxy Watch 4, né tanto meno la fascia di prezzo cui apparterranno. Potrebbe esserci la possibilità che i nuovi dispositivi indossabili vengano presentati verso gli inizi del prossimo mese di agosto, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ed al Galaxy S21 FE. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.