Sarà un po’ diverso dal solito il Google Pixel 6, soprattutto in termini di design (come avete potuto notare in questo nostro articolo). Gli ultimi leak ci offrono anche qualche dettaglio in più per quanto riguarda la composizione del comparto fotografico, che dovrebbe includere una lente periscopica. Non è un mistero che gli smartphone prodotti dal colosso di Mountain View presentino fotocamere di alto livello: siamo certi che anche per il Google Pixel 6 sarà lo stesso.

This Is What I Talked About Raven Aka Pixel 6 Pro's (Ya Pixel 6 Pro Cause There Are Rumours Of That There's No Pixel 5a or 5pro but can't say 100% sure about it) Camera. In 2nd pic. It's something Look Like Microphone Hole on upper of Flash Light But Not Sure What It is. pic.twitter.com/7Ol45OEsQO — Mayur Gadhiya (@MayurGadhiya6) May 14, 2021

I progressi degli altri OEM sono sotto gli occhi di tutti, ma il livello di ottimizzazione software di Big G non ha eguali, garantendo il massimo risultato con il minimo sforzo, senza doversi perdere nei meandri delle funzioni Pro, più adatte ad un pubblico con maggiore esperienza (basta puntare e scattare, nel vero senso della parola). Adesso che per i prossimi googlefonini sembra essere prevista l’inclusione di una lente periscopica la loro resa fotografica non potrà che aumentare ancora, per la gioia dei futuri possessori.

Il colosso di Mountain View potrebbe superare sé stesso con il Google Pixel 6, che si presenterà molto diverso dai suoi predecessori, a partire proprio dal design (una scelta coraggiosa, sempre che venga confermata, e che verrà senz’altro premiata). Erano anni che Big G proponeva dispositivi caratterizzati pressoché dalle stesse linee, e che ormai venivano percepite con poco entusiasmo da parte dei consumatori. Era ora di cambiare, di questo deve essersi accorto anche il produttore, che adesso vuole tornare a stupire i suoi clienti. Staremo a vedere se le modifiche introdotte saranno davvero quelle raccolte dalle recenti indiscrezioni trapelate. Vi aspettavate per caso la presenza di una lente periscopica a bordo dei prossimi Google Pixel 6? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: saremo felici di rispondervi a nostra volta per condividere le rispettive riflessioni.