Ho conosciuto Tommaso Venturelli a Torino, quando si è presentato nella roulotte FIAT Musica per fami ascoltare i suoi brani. Lui è di Forlì, ma aveva saputo in ritardo dell’appuntamento a Bologna di FIAT Music così è venuto fino a Torino nella data successiva. Mi è piaciuta subito la sua vena artistica, felice ma anche profonda. Così è stato tra i finalisti della manifestazione e l’ho anche portato sul palco di Jovanotti al Forum di Assago.

Mi ha scritto che aveva delle novità e l’ho invitato al Premiato Circo Volante del Barone Rosso a raccontarmele, ma soprattutto a farmi sentire le nuove canzoni. Per una dobbiamo trovargli un titolo perché ancora non ce l’ha.

Ecco quello che ha scritto sulla homepage del suo sito:

Tommaso Venturelli nasce a Forlì nel 1997. Tommaso è un osservatore e riporta nella sua scrittura musicale le esperienze che vive tutti i giorni: i suoi testi sono sinceri, diretti e raccontano le sue esperienze di vita. Nel 2017 Tommaso inizia una collaborazione con il Deposito Zero Studios di Forlì e il suo team di produttori, con i quali lavora al suo primo EP. In giugno 2017 esce il primo singolo di Tommaso, intitolato Margherita. A novembre 2017 Tommaso si conferma con il secondo singolo “Pago Io”, seguito da “Tanto fuori si sta bene”, in uscita a febbraio 2018.