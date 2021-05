Il Samsung Galaxy Note 10 Lite ha iniziato a ricevere l’aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto per l’iconico smartphone è identificato dalla versione firmware N770FXXU7EUE2, ed è stato da poco avvistato in Spagna. Il pacchetto OTA è destinato alla variante internazionale del dispositivo, contraddistinto dal product-code ‘SM-N770F‘. Nessun altro Paese, per ora, si è unito al dispiegamento, almeno nessuno che lo abbia fin qui confermato. Tuttavia, i tempi di questa versione sembrano coincidere con quelli solitamente impiegati dal colosso di Seul nell’aggiornare il Samsung Galaxy Note 10 Lite, sempre molto rapidi.

Il lancio internazionale potrebbe essere dietro l’angolo, da un giorno all’altro. Le patch di sicurezza di maggio 2021 ha già raggiunto diverse dozzine di dispositivi Samsung dall’inizio del mese, apportando anche alcune migliorie in molti casi. Provate a verificare la disponibilità dell’upgrade attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (un trucco che probabilmente funzionerà se avete un Samsung Galaxy Note 10 Lite di importazione spagnola, anche se provare non fa mai male: altrimenti dovrete solo aspettare qualche altro giorno, non chissà quanto di più).

Una volta ricevuta la notifica OTA, ricordate di installare il pacchetto N770FXXU7EUE2 a bordo del vostro telefono a patto che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (altrimenti collegatelo ad una presa elettrica per evitare che possa spegnersi durante il processo). Fare un backup dei dati è sempre una buona cosa (specie se è da molto tempo che non ne fate uno), anche se l’installazione dell’upgrade non comporterà la loro perdita (lo precisiamo in quanto c’è sempre qualcuno che se lo chiede, magari perché ancora neofita). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.