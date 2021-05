La funzione per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp torna alla ribalta in questo mese di maggio, dopo che la novità per riprodurre in meno tempo gli audio era apparsa in beta negli ultimi giorni di aprile per poi, inspiegabilmente, essere ritirata e dunque non più a portata di mano. Ebbene, gli sviluppatori avrebbero appena rimesso mano alla feature, disponibile per il momento solo per utenti Android che aderiscono al programma di test dell’applicazione.

Chi vuole approfittare di risparmiare tempo nell’ascolto degli audio più lunghi soprattutto ma anche di quelli personali, dovrà installare sul suo smartphone la versione 2.21.10.12 del servizio pronta al download sul Play Store. Esattamente come già accadeva alla prima apparizione della feature, nella barra del vocale gli utenti ritroveranno ora tre riferimenti numerici ossia 1x, 1,5x e 2x. Questi consentiranno, rispettivamente, di ascoltare il suono normalmente, a velocità leggermente aumentata e poi nella formula della riproduzione nel minor tempo possibile. Selezionando le etichette con il dito una o più volte in base alle proprie esigenze, la tipologia di ascolto cambierà immediatamente.

Quello che è diverso oggi rispetto a quanto già raccontato nelle scorse settimane è semplicemente un aspetto grafico della funzione. Gli user finali troveranno l’indicazione della velocità di produzione a destra della barra dei vocali per quanto riguarda gli audio del nostro interlocutore. Al contrario, nel caso dei contenuti personalmente prodotto, l’etichetta sarà disposta a sinistra. Si tratta certo di un dettaglio ma che contribuirà magari fare ordine mentale nelle chat.

Considerando il secondo approdo in beta della funzione per velocizzare messaggi vocali WhatsApp, questa volta in una versione più matura, si presume che l’aggiornamento stabile che introdurrà la novità sia davvero ad un passo. D’altronde si tratta di un’implementazione davvero utile e che farà risparmiare non poco tempo nell’ascolto di contenuti inviati soprattutto da conoscenti tanto chiacchieroni.