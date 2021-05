Potrebbe tardare un po’ rispetto a quanto preventivato in un primo momento la serie Huawei P50. Da settimane si parla di lancio della nuova generazione di top di gamma nel mese di giugno. Eppure, in queste ore, un leaker abbastanza autorevole e noto a tutti su Twitter come Teme ha parlato chiaramente di lancio nel mese di luglio, come visibile anche nel cinguettio proposto al termine dell’articolo.

Naturalmente Huawei non ha ancora svelato le sue carte e le ipotesi restano tali in mancanza di ufficialità. In realtà quanto appena rivelato dall’informatore potrebbe essere letto anche come segue. La presentazione dei top di gamma (di certo in 3 versioni distinte) potrebbe ancora concretizzarsi nel mese di giungo. Per il via alla commercializzazione globale o in gran parte dei mercati si tratterebbe di diver attendere qualche settimana e dunque luglio.

Per quanto la data di uscita dei Huawei P50 sia ancora avvolta nel mistero, resta alquanto scontato che gli smartphone di punta giungeranno con l’esclusiva di Harmony OS già a bordo. La dotazione software sarà questa di certo in Cina e non sappiamo se immediatamente anche nel resto del mondo. L’alternativa ad Android è ormai giunta alla sua fase di beta finale, dunque è più che pronta per debuttare sul nuovo hardware e via via anche su modelli già lanciati sul mercato.

Un punto di rottura dei Huawei P50 rispetto ai predecessori sarà di certo il complesso modulo fotocamera principale sul retro. Le tante immagini trapelate in rete ci hanno restituito un comparto di forma ellittica e all’interno due cerchi che alloggiano i sensori. La nuova tecnologia pensata dagli esperti non sarebbe più frutto della collaborazione con Leica ma con un nuovo partner. Mancano dettagli esatti sulla tipologia di componenti con le quali di sicuro si punta a fare la differenza nel corso della seconda metà del 2021.