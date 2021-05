Niente sarà leggero e facile nei primi episodi di New Amsterdam 3 in cui di colpo, dovremo mettere da parte il dramma personale di Max e la morte della moglie (con tutto quello che questo ha significato per lui) per lanciarci in avanti, in un periodo di Pandemia in cui gli ospedali sono stati travolti e stravolti dal Coronavirus.

Neanche i medical drama americani hanno potuto fare finta di niente cedendo così alle brutture e alle difficoltà dovute al virus e se qualcuno ha voluto solo sfiorare l’argomento (vedi The Good Doctor), altri ancora ci hanno costruito gran parte delle stagioni in corso (vedi Grey’s Anatomy), ma cosa succederà nei nuovi episodi di New Amsterdam 3 e quando andranno in onda in Italia?

Quando andrà in onda New Amsterdam 3 su Canale5?

Canale5 ha iniziato a mandare in onda a rotazione i nuovi promo di New Amsterdam 3 affidandosi ancora alla dicitura ‘Prossimamente’ ma ormai si parla da tempo di una messa in onda al mercoledì sera proprio a partire dal 2 giugno prossimo. La serie dovrebbe andare in onda con ben tre episodi a settimana fino al 23 giugno, ma cosa ne sarà degli ultimi due episodi che negli Usa andranno in onda proprio l’1 e 8 giugno?

Davvero possiamo sperare in un finale quasi in contemporanea con gli Usa quindi fissato per il 30 giugno oppure sarà tutto rimandato?

Ecco il promo della nuova stagione:

Al momento tutto sembra incerto tranne il fatto che Max e i suoi ci terranno compagnia per tutto il mese di giugno raccontandosi le conseguenze del Coronavirus sul loro ospedale ma anche sulle loro vite private con il parto di Ella ormai alle porte, con la possibile storia d’amore tra Max ed Helen, con le dipendenze di Lauren e anche con il possibile addio di Floyd dopo le annunciate nozze, più volte rimandate, con la sua compagna.