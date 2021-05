Prosegue in prima visione tv la programmazione de I Misteri di Murdoch 8 su Giallo, con due nuovi episodi, inediti in Italia, in onda ogni lunedi a partire dalle 21.10.

Il canale 38 del digitale terrestre trasmette la serie dal 2021 con I Misteri di Murdoch 8, originariamente in onda in Canada nella stagione 2014-2015. Prima del passaggio su Giallo, il period drama investigativo ambientato nella Toronto di fine Ottocento era in programmazione su Rai3.

I Misteri di Murdoch 8 è composta da 18 episodi: con l’appuntamento di lunedì 17 maggio la programmazione di Giallo si avvicina al giro di boa di questo ottavo capitolo, trasmettendo gli episodi 5 e 6, intitolati rispettivamente Murdoch alla conquista di Manhattan e La setta degli Ammiratori del Detective Murdoch.

Dopo le nozze celebrate non senza imprevisti nel quinto episodio de I Misteri di Murdoch 8, ora per il detective William Murdoch e la dottoressa Julia Ogden (interpretati da Yannick Bisson ed Hélène Joy) è tempo di luna di miele. Inevitabilmente, anche stavolta, non mancherà un intricato caso da risolvere per il giovane investigatore della polizia canadese e la sua compagna medico legale. In particolare, a mettere i bastoni tra le ruote al loro primo viaggio da marito e moglie sarà addirittura la necessit di sventare un complotto contro il presidente degli Stati Uniti.

Ecco le trame degli episodi de I Misteri di Murdoch 8, in onda il 17 maggio dalle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre.

8×05

Anche durante la luna di miele a New York Murdoch e Ogden si ritrovano a indagare, scoprendo nientemeno che una cospirazione contro il presidente USA.

8×06

L’indagine di Murdoch sull’omicidio di un avvocato viene ostacolata dalla presenza di un gruppo di scalmanati ammiratori…

La programmazione de I Misteri di Murdoch 8 continuerà su Giallo con due episodi inediti ogni lunedì in prima serata, seguiti dalle repliche de L’Ispettore Barnaby.