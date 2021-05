Ludovico Tersigni a X Factor, sostituirà Alessandro Cattelan. Il conduttore dimissionario dopo numerose edizioni verrà sostituito dall’attore Ludovico Tersigni.

Cambio al vertice per la nuova edizione del talent show di Sky Uno che in autunno tornerà sulla pay TV con un volto tutto nuovo e alquanto inaspettato. Dopo la conduzione impeccabile di Alessandro Cattelan, infatti, in molti si chiedevano chi potesse essere il suo successore.

Carismatico, spigliato, dall’inglese perfetto in grado di far sentire a proprio agio i migliori ospiti internazionali. Dalla vecchia scuola di MTV, Alessandro Cattelan ha rapito i cuori dei telespettatori di X Factor e il suo addio è stato particolarmente doloroso.

Il suo successore dovrà riuscire nell’ingrato compito di non far rimpiangere la sua conduzione. Ci riuscirà? Oggi è stato comunicato il nome del nuovo presentatore del programma: ci sarà Ludovico Tersigni a X Factor, a lui spetterà il compito di condurre la nuova edizione, sarà lui il volto di X Factor 2021.

Le fasi selettive iniziali prenderanno il via già in estate ma per le puntate in diretta bisognerà aspettare il prossimo autunno e per la finale il mese di dicembre, come è ormai tradizione.

Nato nel 1995, Ludovico Tersigni a X Factor approda dopo la partecipazione alla serie TV Skam Italia, che lo ha fatto conoscere al pubblico. Era co-protagonista della prima stagione della sere Netflix ma recita dal 2014 e nel 2015 ha ottenuto un ruolo in Tutto Può Succedere, adattamento italiano della serie della Parenthood.

A dicembre scorso, nell’ultima puntata di X Factor, Alessandro Cattelan aveva comunicato le sue dimissioni in diretta TV salutando i fan dopo 10 anni di onorata carriera del ruolo di conduttori e dopo aver visto nascere e crescere decine di talenti. “Ci hai guidato in 10 anni di momenti epici, risate, performance da togliere il fiato e verdetti che non sono classifiche. Alessandro Cattelan ti ringraziamo per aver fatto la storia di questo programma.Ti vogliamo bene”, le parole della produzione sui social.