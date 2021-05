Fumata nera per la nuova serie tv di Patrick Dempsey, Ways & Means, che sembrava destinata ad arrivare in tv su CBS nella prossima stagione televisiva 2021/2022. Invece non sarà così e pare che il political drama con l’ex McDreamy di Grey’s Anatomy sia da considerarsi archiviato.

L’episodio pilota della nuova serie tv di Patrick Dempsey era stato girato all’inizio di quest’anno, prima che l’attore tornasse in Italia per riprendere il suo ruolo in Diavoli per la seconda stagione, come annunciato dallo stesso interprete con degli scatti dal set. Ma la valutazione del pilot di Ways & Means non è stata positiva, o perlomeno non sufficiente a garantire l’ordine di una stagione completa per il palinsesto di CBS.

Annunciata lo scorso anno, la nuova serie di Patrick Dempsey era rimasta impantanata nella pandemia da Covid-19, con la realizzazione dell’episodio pilota rimandata al 2021 a causa del fermo forzato per le produzioni tv. Nel primo episodio Dempsey ha interpretato il ruolo di un potente leader del Congresso, che unisce le forze con una giovane deputata idealista (interpretata da Troian Bellisario) per cambiare un sistema corrotto di cui lui stesso è responsabile.

CBS aveva dato l’ordine di realizzare un episodio della nuova serie di Patrick Dempsey nelle prime fasi delle primarie del 2020, quando l’attenzione per la scena politica nazionale aveva fagocitato qualsiasi altro argomento nel dibattito pubblico e sui media. Ma a quanto pare proprio questa overdose di politica ha decretato poi l’affossamento del progetto. Secondo Deadline quindici mesi dopo, reduce da un’estenuante campagna presidenziale e due processi di impeachment nel bel mezzo di una pandemia, il pubblico è piuttosto stanco e fiaccato da un’elezione i cui strascichi sono stati lunghi e perfino violenti (i fatti di Capitol Hill di gennaio sono ancora freschi nella memoria degli americani e non solo). Questo clima politico pesante e conflittuale, secodo la testata, “probabilmente ha avuto un impatto sulle prospettive del progetto, insieme alla sua capacità di essere distribuito a livello internazionale“, ormai aspetto cruciale, quest’ultimo, per la decisione di produrre o meno una serie.

Nonostante la grande attrattività dell’attore e la volontà di avere una nuova serie di Patrick Dempsey in tv, soprattutto dopo il suo ritorno a sorpresa in Grey’s Anatomy, il solo nome acchiappa-pubblico non è bastato a rendere credibile e degno di investimento un progetto che è parso rischioso nell’attuale scenario tv. A quanto risulta a Deadline, anche l’iniziale idea di rimandare il political drama ad una potenziale collocazione nel palinsesto di metà stagione è stata esclusa, dunque Ways & Means sembra destinata a non trovare alcuno sbocco su CBS né altrove (a meno che CBS studio decida di cederla ad altri distributori interessati).