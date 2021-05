Ultimo appuntamento lunedì 17 maggio con il finale di Chiamami Ancora Amore, la miniserie di Rai1 con Greta Scarano e Simone Liberati e la partecipazione di Claudia Pandolfi. Il racconto di una profonda crisi coniugale di una giovane coppia, che sfocia in una battaglia legale piena di colpi bassi per contendersi l’affidamento esclusivo del figlio, giunge a conclusione con la rivelazione di un segreto che spinge i due protagonisti a farsi la guerra più di ogni altra incomprensione.

Il quinto e sesto episodio rappresentano il finale di Chiamami Ancora Amore, in onda in prima visione assoluta il 17 maggio alle 21.20 su Rai1. Nell’ultimo episodio di questo terzo appuntamento con la serie, l’assistente sociale Rosa (Claudia Pandolfi), ormai a conoscenza della verità su Anna ed Enrico (Greta Scarano e Simone Liberati) e del segreto alla base della loro irrisolvibile frattura, scrive la sua relazione per il giudice. Il risultato del suo esame sulla coppia è che il figlio Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato inizialmente in una casa famiglia.

Il finale di Chiamami Ancora Amore sembra destinato a non avere un seguito. Il format ideato da Giacomo Bendotti è stato presentato sin dall’inizio come una miniserie in tre parti e il suo scopo, indagare le origini dell’odio tra due due persone che un tempo si sono amate moltissimo ma hanno fnito per farsi la guerra a vicenda, è ragginto con l’ultimo episodio, in cui il conflitto genitoriale trova un suo sbocco.

Il finale di Chiamami Ancora Amore non apre dunque la strata ad una seconda stagione, ma non sarebbe questo il solo motivo di un mancato rinnovo. Dopo un debutto al di sotto dei 4 milioni di telespettatori, Chiamami Ancora Amore ha conquistato poco più di 3 milioni e mezzo di telespettatori con la seconda puntata (15.3% di share). Un risultato al di sotto della media delle fiction di Rai1, sebbene sia un prodotto molto più originale nel soggetto, ben scritto e tecnicamente curato di tanti titoli di punta di Rai Fiction (qui la nostra recensione).

Dopo il finale di Chiamami Ancora Amore anche gli ultimi episodi della serie diretta da Gianluca Maria Tavvarelli saranno resi disponibili in streaming sulla piattaforma Raiplay, dove i primi due avevano debuttato in anteprima a fine aprile.