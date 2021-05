Il concerto dei Tokio Hotel a Milano slitta al 2022. La band di Bill Kaulitz era attesa al Fabrique per il 29 ottobre 2021 come unica data italiana del Beyond The World Tour, ma il persistere della pandemia del Covid-19 ha costretto i Tokio Hotel a posticipare tutte le date.

I Tokio Hotel a Milano: la nuova data

Il concerto dei Tokio Hotel a Milano slitta quindi al 20 aprile 2022. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi mentre sul circuito Ticketone sono ancora disponibili i titoli d’ingresso al prezzo unico di € 42,00 (35 + dp).

Sul Beyond The World Tour i Tokio Hotel hanno dichiarato:

“Siamo entusiasti del tour e di sapere finalmente che saremo di nuovo presto in viaggio per queste date. Ci sentiamo quasi esplodere per tutta l’energia che stiamo trattenendo per gli spettacoli dal vivo e non vediamo l’ora di dare tutto quando finalmente torneremo sul palco. Questo tour sarà speciale. Questo è certo”.

Nuova musica in arrivo

Nati a Magdeburgo nel 2001, i Tokio Hotel hanno pubblicato 6 album e ancora oggi godono del successo di Scream (2007) con grazie ai singoli Monsoon e Ready Set Go. L’ultimo disco è Dream Machine (2017) nelle ultime produzioni la band ha dimostrato una virata verso sonorità più vicine all’elettronica.

Nelle scorse settimane i Tokio Hotel hanno annunciato un nuovo singolo in arrivo per il 28 maggio accompagnato da un video ufficiale. Molti fan parlano di nuovo album e sostengono che con lo slittamento della data dei Tokio Hotel a Milano riprogrammata al 2022 la band potrebbe portare sul palco tante novità.

Il persistere della pandemia sta portando a continui e ulteriori slittamenti della stagione dei concerti. Alcuni artisti internazionali hanno spostato il loro arrivo in Italia al 2023. La campagna di vaccinazione, tuttavia, ha riacceso la speranza soprattutto tra i lavoratori dello spettacolo che dopo un anno di inattività e proteste, con scarsa attenzione da parte delle istituzioni, possono finalmente riprendere il loro lavoro.

Alcuni tour riprendono proprio da questa estate nel rispetto del protocollo anti Covid, e l’estate si preannuncia ricca di eventi. Molti sono gli artisti che hanno ricevuto il vaccino, e in alcuni paesi dopo le prime dosi la curva dei contagi è calata complessivamente.