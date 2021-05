Honor 50 potrebbe essere il primo device a montare il processore Snapdragon 775G. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, parliamo di uno dei nuovi SoC che Qualcomm si sta preparando ad annunciare, verosimilmente di fascia medio-alta e che dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 5nm ed includere un modem 5G mmWave. Il produttore cinese, una volta svincolatosi da Huawei, è riuscito a scrollarsi di dosso il ban USA (cosa che altrimenti l’avrebbe certamente portato al fallimento, e motivo per il quale Huawei si è vista costretta a cederlo ad un nuovo consorzio cinese che adesso si sta occupando di rilanciarlo, in casa e fuori): Honor 50 dovrebbe rappresentare l’ultimo device in cui si evince ancora una sorta di relazione con la casa madre, a partire dal design, che ricorda molto quello tipico dei prodotti Huawei (in maniera particolare il modulo fotografico ricorda le linee dei Huawei P50).

L’OEM adesso è libero di guardarsi intorno, riallacciando partnership con MediaTek, AMD, Microsoft, Intel e Qualcomm. Honor 50 si accompagnerà al processore Snapdragon 775G, mentre Honor 50 Pro e Honor 50 Pro+ dovrebbe montare lo Snapdragon 888, collocandosi nella fascia alta del mercato. Il lancio è atteso a breve, anche se probabilmente bisognerà aspettare un altro po’ per la vera e propria commercializzazione per via della crisi mondiale dei chip, che, in qualche modo, sta colpendo un po’ tutti i produttori di elettronica.

Nel caso in cui stiate aspettando la serie Honor 50, magari anche incuriositi dal prezzo che l’OEM deciderà di applicargli per il suo effettivo rilancio, sappiate che forse ci sarà da aspettare qualche tempo prima di una diffusione capillare dei dispositivi, fermo restando che le premesse sono buone. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.