Arrivano indiscrezioni importanti per quanto riguarda le decisioni che potrebbero essere prese in giornata a proposito del coprifuoco, considerando che oggi 17 maggio il governo ed il CTS dovrebbero darci annunci ufficiali sotto questo punto di vista. Come stanno le cose? Proviamo a capire gli scenari che si stanno configurando in Italia, dopo le prime anticipazioni in merito che vi abbiamo fornito la scorsa settimana, in modo da farci trovare pronti per ogni evenienza nel nostro Paese.

Gli scenari sul coprifuoco in Italia oggi 17 maggio

Cosa dobbiamo aspettarci sul coprifuoco? Al momento nessuna notizia ufficiale, ovviamente, ma le indicazioni che ci arrivano dalla situazione sanitaria in Italia sono molto incoraggianti. E questo è fuori discussione. A differenza di quanto si diceva fino a pochi giorni fa, a questo punto pare sia da escludere lo scenario che vede la conferma del termine massimo per rincasare alle 22. Del resto, occorre dare respiro alle attività e con l’arrivo ormai imminente della stagione estiva è inevitabile che qualcosa si muova sotto questo punto di vista.

L’altro scenario da escludere oggi 17 maggio in termini di coprifuoco in Italia è la sua completa cancellazione. Se tutto andrà bene, se ne riparlerà a giugno, ma al momento non ci sono ancora i presupposti per muoversi sotto questo punto di vista. Il bivio, pertanto, riguarda l’orario in cui andrà a convergere la modifica della norma. Destinata ad arrivare prima della scadenza dell’attuale decreto. L’aggiornamento in questione, infatti, sarà valido con ogni probabilità a partire da lunedì 24 maggio.

In pratica, è altamente probabile che il coprifuoco venga spostato oggi 17 maggio alle 23, o al massimo a mezzanotte. Con entrata in vigore a partire dalla prossima settimana. Staremo a vedere in quale direzione andranno le valutazioni odierne, ma lo scenario appare quasi scontato arrivati a questo punto.