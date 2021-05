Se nei giorni scorsi il cast di Doc Nelle tue Mani 2 era alle prese con la lettura del copione dei nuovi episodi della serie, da oggi, salvo cambiamenti, si lavorerà sul set. Il momento topico è finalmente arrivato anche se questo non permetterà ai fan di iniziare il proprio conto alla rovescia in attesa della messa in onda visto che molto dipenderà dalla formula scelta da Rai1 questa sera. Se si continuerà ad optare per un singolo episodio a settimana può essere che il debutto avvenga già a settembre ma, in caso contrario, potrebbe slittare al prossimo inverno.

Nei giorni scorsi Pierpaolo Spollon e gli altri ‘giovani’ specializzandi di Doc Nelle tue Mani 2 si sono ritrovati per leggere il copione insieme a Matilde Gioli e il grande assente era proprio Luca Argentero, impegnato fino a qualche giorno fa con le riprese della serie de Le Fate Ignoranti, oggi finalmente ci sarà anche lui sul set oppure no?

La cosa certa è che i nuovi episodi del medical drama regaleranno ai fan una serie di nuovi colpi di scena e storie pronte ad intrecciarsi proprio grazie all’arrivo di alcune new entry. Gli ultimi rumors danno per certa la partecipazione di Giusy Buscemi, forse per il nostro Andrea Fanti è arrivato il momento di chiudere i conti con il passato e prepararsi ad un possibile nuovo amore che lo faccia chiudere con quello che è stato e, forse, non sarà?

Al centro della trama di Doc Nelle tue Mani 2 sembra che ci sarà la pandemia proprio come è successo negli altri medical drama americani da Grey’s Anatomy a The Good Doctor e New Amsterdam. Cosa succederà ai nostri dottori in piena pandemia e come potranno affrontare i loro legami al di fuori dell’ospedale con le restrizioni dovute al Covid? Siamo sicuri che con il ritorno sul set si sentirà parlare di trame e altri volti nuovi della serie, occhio ai social dunque.