Sono presenti su Amazon due offerte importanti che riguardano le ultime due smartband targate Xiaomi, ossia lo Xiaomi Mi Band 5 e lo Xiaomi Mi Band 6. Entrambi sono considerati dei fitness tracker, in grado di monitorare alcune funzionalità di rilievo in ambito sportivo e non solo. Essendo due prodotti usciti sul mercato ad un anno di differenza l’uno dall’altro, inevitabilmente troviamo delle diversità di rilievo in ambito economico, ma anche tecnico.

Abbassamento del prezzo per Xiaomi Mi Band 5

Non possiamo non menzionare il continuo calo di prezzo su Amazon dello Xiaomi Mi Band 5, dispositivo che nelle ultime ore è possibile acquistare alla cifra di 26,99 euro con spese di spedizione gratuite. Si tratta del modello ideato lo scorso anno da Xiaomi che può contare su un display da 1,1 pollici a colori che consente di avvertire l’utente dell’arrivo sullo smartphone di chiamate, messaggi ed altre notifiche legate ad esempio all’app del promemoria.

Trattandosi di un fitness tracker supporta ben 11 modalità sportive: dalla corsa all’aperto al tapis roulant, dal salto della corda allo yoga, dal ciclismo alla cyclette, dal vogatore all’ellittica, dalla camminata alla piscina. Sarà in grado di fornire i dati sulle calorie bruciate, sulla propria frequenza cardiaca e sui chilometri percorsi durante la giornata. Non manca poi il monitoraggio del sonno e del ciclo femminile.

Offerta Xiaomi Mi Band 5 Smart Activity Bracelet, Activity Monitor, Fitness... Ampio schermo da 1,1 "con chiamate a colori dinamici, messaggi e...

Fino a 11 modalità sportive, supporta i vogatori di yoga, modellando...

Conferme per l’ottima promozione Amazon dedicata a Xiaomi Mi Band 6

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Band 6, tocca rimandarvi all’ottima promozione di ieri. Sicuramente più interessante dal punto di vista tecnico è lo Xiaomi Mi Band 6, arrivato sul mercato ad un prezzo di 49 euro e che su Amazon può essere acquistato sborsando 43,49 euro, anche se i tempi di consegna in questo caso sono più lunghi. Qui ritroviamo un display AMOLED più ampio, da 1,56 pollici e rispetto al modello precedente sono monitorate ben 30 attività sportive.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

L’aspetto più importante di questo Xiaomi Mi Band 6 riguarda il monitoraggio della salute grazie al il tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Nettamente più approfondito è il monitoraggio del sonno, con la possibilità di registrare la fase REM e la respirazione durante il sonno. Infine il cinturino contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi. Sta ora a voi decidere su quale puntare. Insomma, occhio non solo a Xiaomi Mi Band 5.