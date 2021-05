Si può pagare il bollo auto con app IO? Nonostante l’applicazione sia nota a tutti per la gestione del programma cashback per i rimborsi del 10% sugli acquisti con carta, è estremamente comodo utilizzarla per l’obiettivo iniziale per la quale è stata pensata, ossia effettuare dei pagamenti rapidi alla pubblica amministrazione con l’ausilio del metodo di pagamento prescelto.

Per pagare il bollo auto con l’app IO le vie percorribili sono due. Il cittadino interessato potrebbe ricevere una comunicazione via posta ordinaria e cartace della tassa. Questa conterrà certamente le indicazioni con il QR Code per effettuare la transazione con il proprio smartphone e dunque l’applicazione governativa. In alternativa, entrando nello strumento per Android e iPhone, si potrà notare come nella scheda Servizi, ci sia proprio il riferimento all’ACI e al bollo appunto. Se le rispettive voci sono abilitate (altrimenti servirà solo accenderle), questo significa che nel mese in cui dovrà essere effettuato il pagamento si riceverà alert e si potrà procedere all’operazione sempre in maniera rapida.

Sia che si tratti della prima o della seconda strada, è bene sapere che il pagamento del bollo auto 2021 su app IO potrà essere effettuato con il metodo di pagamento già salvato nel servizio. Si potrà anche scegliere di sostituirlo con un uno alternativo, in base alle proprie esigenze. Il video presente in chiusura articolo spiega esattamente quali siano i passaggi da compiere per questa tassa come per altre dovute alla pubblica amministrazione.

Oltre al bollo auto 2021, con l’app IO ben presto dovranno essere possibili altre tipologie di transazioni. Il servizio è in effetti in fase di aggiornamento per l’aggiunta di numerosi enti locali che opteranno per la riscossione dei tributi tutta digitale per la gioia di tanti cittadini che certamente perderanno meno tempo in molte operazioni necessarie durante tutti i mesi dell’anno.