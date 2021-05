Alla vigilia del debutto della seconda stagione, Manolo Cardona apre la strada a Che Fine Ha Fatto Sara? 3: il protagonista della telenovela thriller di Netflix prodotta in Messico (qui la nostra recensione) auspica che lo streamer possa rinnovare la serie per un’altra stagione, per ora non ancora confermata.

Nonostante la stagione 2 si presenti come risolutiva sotto molti aspetti, Che Fine Ha Fatto Sara? 3 potrebbe essere rinnovata da Netflix grazie all’enorme successo mondiale della serie, diventata in un mese dal debutto la serie più vista al mondo sulla piattaforma tra quelle non in lingua inglese. Cardona interpreta Alex Guzman, il fratello maggiore della Sara citata nel titolo, impegnato in una vendetta contro una ricca famiglia di proprietari di casinò che l’ha mandato in carcere ingiustamente per l’omicidio della giovane, maturato nell’ambito di una ritorsione per la sua relazione clandestina col patriarca Cesar Lazcano.

Interrogato da POPSUGAR in merito ad un potenziale Che Fine Ha Fatto Sara? 3, Cadorna si è detto fiducioso “che avremo l’opportunità di fare di più, ma vediamo“. La decisione spetterà ovviamente a Netflix dopo le valutazioni sulle visualizzazioni della seconda stagione, che si preannunciano importanti dopo il record della prima (55 milioni di flussi streaming).

Mi sento così fortunato e grato di avere lo spettacolo numero 1 al mondo in questo momento su Netflix. È incredibile. Abbiamo lavorato così duramente in tutti questi anni cercando di fare sì che qualcosa di locale diventasse globale ed è quello che è successo con noi. Si spera che questo sia solo l’inizio.

Nonostante guardi con speranza a Che Fine Ha Fatto Sara? 3, Cadorna promette che “i fan avranno delle risposte” già con la seconda stagione in arrivo il 19 maggio, in cui gli spettatori scopriranno anche che Alex non conosceva la vera Sara e non sapeva dei suoi disturbi mentali. Parlando a TvLine, ha definito “una grande svolta e una nuova avventura per Alex, mettere davvero in discussione ciò che pensava di sapere“, così come di una nuova direzione per il personaggio di Cesar che “lascerà a bocca aperta le persone“.