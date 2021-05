Il caricabatterie Samsung è in offerta su Amazon oggi 17 maggio: l’accessorio in questione è quello in grado di supportare la ricarica rapida a 25W. Non c’è prezzo più basso di quello raggiunto in queste ore, cosa che potrebbe quasi certamente esortarvi ad affondare il colpo. Se siete possessori di uno dei Samsung Galaxy S21, o magari dei Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72 (i primi sono del tutto privi del caricabatterie Samsung, mentre nella confezione dei vendita dei secondi è stato incluso un alimentatore da 15W, pur supportando i dispositivi la ricarica rapida fino a 25W), probabilmente non vorrete lasciarvi scappare l’occasione di acquistare il caricabatterie Samsung al prezzo più basso di 12,99 euro (si tratta pur sempre di un accessorio originale, che non dovrebbe mancare in casa, soprattutto se si è soliti utilizzare alimentatori di terze parti).

Il caricabatterie Samsung in offerta oggi 17 maggio su Amazon presenta la porta USB-C, ma non il cavo, che dovrete comprare separatamente, o comunque procurarvi in qualche modo (cosa niente affatto difficile, magari reperendolo da qualche vecchio smartphone o da un altro dispositivo elettronico che avete in casa). Detto questo, il caricabatterie Samsung viene venduto e spedito da Amazon, e fatto recapitare a casa tra il 18 ed il 23 giugno (la disponibilità è prevista per il 13 giugno, per questo ci vorrà un po’ di tempo in più del solito).

Dubitiamo dobbiate sapere altro, serve solo decidere se acquistare subito oppore no il caricabatterie Samsung, che ricordiamo, ancora una volta, offrire il supporto alla ricarica rapida a 25W (mancando nel packaging di molti dispositivi del colosso di Seul, tra cui anche i portabandiera Samsung Galaxy S21, probabilmente vorrete approfittarne). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.