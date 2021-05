Torna l’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 nella domenica di Rai2. Stasera, la rete manderà in onda un nuovo episodio di entrambe le serie tv, rinnovate per la prossima stagione.

Il legal drama con Michael Weatherly era stato confermato dalla CBS per la sesta stagione lo scorso aprile. Il crime con Nathan Fillion era tra gli ultimi show di ABC non ancora ordinati per la stagione televisiva 2021-2022. Il rinnovo è avvenuto venerdì sera, quando la rete americana ha confermato la quarta stagione, nonostante abbia riscontrato un leggero calo negli ascolti.

Andiamo alle anticipazioni di stasera 16 maggio su Rai2. Si parte con l’episodio 3×05 di The Rookie, dal titolo Lockdown, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il rapporto dell’agente Jackson West con il suo nuovo ufficiale di addestramento, Stanton, è peggiorato, così inizia a lavorare con il Sergente Gray per trovare una soluzione al suo problema.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, l’episodiol 5×05 di Bull, intitolato Miti infranti.

Bull teme di non poter convincere una giuria che il suo cliente, un leader religioso, non abbia ucciso sua moglie quando viene rivelato un importante segreto che il pastore sta nascondendo sul matrimonio, danneggiando la sua credibilità in tribunale.

Nel cast di Bull 5, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy Rodríguez è Benny Colón; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danny James; MacKenzie Meehan interpreta Taylor Rentzel; e Yara Martinez nella parte di Isabella “Izzy” Colón.

The Rookie 3 e Bull 5 si prendono una settimana di pausa e tornano in onda domenica 30 maggio con due nuovi episodi. Nel 3×06 di The Rookie, dal titolo Gestire il rischio, la decisione dell’agente Nolan di tornare a scuola per diventare un agente istruttore si rivela molto più difficile di quanto si aspettasse; l’agente Chen prende in considerazione l’idea di intraprendere un lavoro sotto copertura dopo aver avuto un assaggio del lavoro. A seguire, il 5×06 di Bull, intitolato Salvare una vita. Bull e Chunk rappresentano un medico del pronto soccorso che è stato citato in giudizio per negligenza dopo aver ignorato gli ordini diretti di salvare un paziente in via di morte in favore di un altro che è stato gravemente ferito.

L’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è a partire dalle 21:05 su Rai2.