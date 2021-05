Manca ancora del tempo prima che HarmonyOS diventi ufficialmente disponibile per una serie di dispositivi Huawei. Negli ultimi giorni, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato dei passi in avanti fatti dalle varie beta, compresi quelli riguardanti la fotocamera dei dispositivi coinvolti nella fase test. Stiamo parlando dei vari Huawei Mate 40, Mate 30, P40, MatePad Pro, oltre a Mate X2, serie Nova 6, Nova 7, Nova 8 ed altri importanti device diventati col tempo molto popolari anche qui in Italia.

Passiamo dalla teoria alla pratica con HarmonyOS su Huawei

In attesa di tempi migliori e di segnali più pratici per gli smartphone Huawei, oggi possiamo già fare uno step più importante. Stando alle informazioni trapelate fino a questo momento, HarmonyOS beta sarà disponibile per ulteriori test da questo mese, almeno per quanto riguarda una selezione limitata di device. Secondo quanto riportato da Huawei Central, tuttavia, un lancio più ampio dovrebbe essere registrato a partire dallo scorcio iniziale di giugno.

Ora, aspettando ulteriori step condotti dal colosso cinese, la novità principale di oggi 16 maggio consiste nel fatto che sia disponibile per tutti una sorta di pacchetto audio Huawei HarmonyOS. Con tanto di link al download, che vi ho appena riportato. Un modo per avere un assaggio di quello che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. Certo, il download non vi farà percepire l’eventuale impatto sulla batteria e sulle prestazioni dei dispositivi, ma sarà ugualmente un interessante antipasto.

Fateci sapere se avete già testato questa porzione di HarmonyOS sui vostri device Huawei, aspettando il rilascio completo e definitivo per tutti coloro che intendono fare questo step a stretto giro. Quali aspettative avete verso un aggiornamento destinato a cambiare totalmente la nostra esperienza di utilizzo? Fateci sapere con un commento a fine articolo.