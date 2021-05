In tanti si chiedono quando arriva il pagamento del bonus 2400 euro richiesto dai lavoratori stagionali, direttamente dall’INPS. Abbiamo affrontato l’argomento a fine aprile anche sul nostro magazine e, a distanza di qualche settimana, possiamo effettivamente aggiornare tutti coloro che sono in attesa di un segnale sotto questo punto di vista. In particolare, quest’oggi voglio concentrarmi su coloro che rientrano nella categoria alla quale si richiede di presentare la domanda entro e non oltre il prossimo 31 maggio.

Cosa sappiamo su quando arriva il pagamento del bonus 2400 euro ai lavoratori stagionali da INPS

Ecco perché in queste ore ho provato a raccogliere un po’ di indiscrezioni in rete, in particolare per chi si chiede “quando arriva il pagamento del bonus 2400 euro”. Una data ufficiale, per tutti gli stagionali che stanno inviando l’apposita domanda in questi giorni all’INPS, al momento non c’è. Una tempistica approssimativa per il saldo, in ogni caso, si concentra attorno alla metà di giugno. Considerando i fari step legislativi che sono già stati portati a termine, non dovrebbero esserci ulteriori ritardi.

Detto questo, vi ricordo che il bonus 2400 euro riguarda i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Si tratta indubbiamente della categoria più corposa degli aventi diritto, ma non dobbiamo dimenticare i lavoratori dipendenti stagionali che appartengono a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Dobbiamo aggiungere anche i lavoratori intermittenti e i lavoratori autonomi occasionali.

Attenzione anche ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, fino ad arrivare ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A chiudere il cerchio, i lavoratori dello spettacolo. Per tutte queste categoria, nel caso in cui vi stiate chiedendo quando arriva il bonus 2400 euro, il pagamento dall’INPS è previsto entro un mese.