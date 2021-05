Quando arriveranno in via definitiva i messaggi WhatsApp che si autodistruggono nelle chat? Il periodo attuale è decisamente caldo per l’app di messaggistica dopo che dopo ieri 15 maggio sono entrati in vigore i nuovi termini di servizio che hanno sollevato tantissime critiche. Ebbene, proprio in riferimento alla privacy, va chiarito quale sia il prossimo sforzo profuso per garantire agli utenti finali ancora più riservatezza e gestione consapevole di quanto condiviso.

Fermo restando sempre che tutti i contenuti di WhatsApp sono protetti dalla crittografia end-to-end e quindi non possono essere letti e analizzati da nessuno se non dai partecipanti alla conversazione, è noto da tempo che il servizio garantirà ben presto che i messaggi si autodistruggano in automatico dopo un periodo prescelto, per quelle chat che vorremmo e dopo dovuta impostazione. Ebbene, la novità odierna comunicata dal solito ben informato WABetaInfo è che gli sviluppatori hanno lavorato già in beta affinché per tutte le rinnovate chat con nuovi interlocutori si possa stabilire da principio che le note scompaiano dopo un certo periodo di tempo.

L’immagine di apertura articolo mostra proprio la funzione in arrivo: in pratica, accendendo proprio l’opzione per i messaggi WhatsApp che si autodistruggono, ogni nuova conversazione inizierà nel modo desiderato e dunque ogni tipo di contenuto scambiato con l’interlocutore non sarà più fruibile dopo il tempo presceltp. Questo tipo di condizione si attiverà con chiunque si inizierà a chiacchierare attraverso il servizio di messaggistica, dunque bisognerà tenerne conto per capire quando e se l’opzione sia utile.

Come al solito, la novità appena messa in rilievo non arriverà immediatamente in WhatsApp ma i tempi dovrebbero essere quasi maturi per portare la funzione nelle versioni finali dell’applicazione. Gli sviluppatori dovrebbero prendersi ancora qualche settimana di verifiche e controlli prima che la novità giunga sia per utenti Android che per iOS.