Negli ultimi anni sono state sempre più alterne le fortune dei format ShondaLand, come dimostra il flop a sorpresa di Rebel cancellata dopo soli 5 episodi. Nemmeno il tempo di rodarla, la serie va già in soffitta. Lo show vagamente ispirato alla vita dell’attivista Erin Brockovich è la storia di Annie “Rebel” Bello (Kate Sagal), una brillante e disordinata avvocatessa di umili origini che esercita la professione legale pur in assenza di una laurea in legge, dopo aver acquisito competenze sul campo in una serie di battaglie per i diritti delle classi sociali più deboli. La Brockovich ha fatto da consulente per la produzione, ma nonostante il legame con la sua storia e un cast di tutto rispetto che include anche Andy Garcia e John Corbett, la serie è stata annullata dopo un mese e mezzo di programmazione (10 gli episodi previsti in totale).

Rebel cancellata da ABC è una notizia che sorprende per il marchio di fabbrica da cui proviene, più che per la sua qualità di scrittura. Semmai, è la riproposizione di schemi ormai abbastanza abusati nell’universo Shondaland, come quello della volitiva fixer che risolve i problemi degli altri, spesso affrontando casi legali di alto profilo, e contemporaneamente incasina la propria vita privata. Qualcosa di già visto in Scandal e in parte anche ne Le Regole del Delitto Perfetto, ma stavolta applicato ad un personaggio che ha con sé non solo il portato di un’esistenza reale e molto intensa, ma anche l’immaginario forte costruito dal film omonimo con Julia Roberts (premiata con l’Oscar per il ruolo della Brockovich).

Con Rebel cancellata alla prima stagione, anzi ai primi episodi, ABC conferma di non avere soggezione di Shonda Rhimes e del suo potente impero produttivo, ora osannato da Netflix grazie all’incredibile (e inspiegabile) successo della serie in costume Bridgerton, con tanto di spin-off in arrivo. Rebel era una delle novità di maggior prestigio di questa strana stagione della tv generalista negli Stati Uniti, proprio perché proveniva dalla ShondaLand, che vanta un’intera serata televisiva occupata dai suoi format, il giovedì ribattezzato #TGIT (“Thank God It’s Thursday!“, “Grazie a Dio è Govedì“), acronimo che ha accompagnato per anni la messa in onda delle serie di Shonda Rhimes su ABC. Dopo soli cinque episodi, però, stavolta è arrivato lo stop a causa dei bassi ascolti, risultati ingiustificabili visto che la serie aveva il traino fortissimo di Grey’s Anatomy, ancora oggi il titolo più visto della rete.

Ma la vicenda di Rebel cancellata dopo appena una stagione, peraltro di soli 10 episodi, non è certo un caso isolato: negli ultimi anni la casa di produzione ShondaLand si è vista annullare diversi format al primo o al secondo capitolo, come il procedural For The People nel 2019, il period drama Still Star-Crossed nel 2017 e The Catch sopravvissuto per due stagioni tra il 2016 e il 2017, tutti su ABC. A dimostrazione che non tutto ciò che Shonda Rhimes tocca diventa necessariamente oro, come molta stampa ha creduto e propagandato per tutto il primo decennio dal debutto di Grey’s Anatomy nel 2005. Dal contratto delal Rhimes con Netflix, invece, arriveranno una decina di titoli originali: il primo dopo l’eclatante caso Bridgerton sarà Inventing Anna.

Rebel cancellata a sorpres è un flop che porta il nome di Krista Vernoff: il dramma su Erin Brockovich è stato creato e scritto dalla showrunner di Grey’s Anatomy ed è la prima serie in assoluto di cui è ideatrice. Un debutto non brillante, ma per la Vernoff, che ha appena rinnovato il suo contratto con ABC Studios e resterà alla guida di Grey’s Anatomy e dello spin-off di Station 19 come showrunner, impegno già abbastanza gravoso visti i continui crossover tra le due serie, soprattutto nell’ultimo anno segnato dalla pandemia. Entrambe sono state rinnovate rispettivamente per la stagione 18 e 5.

In Italia Rebel sarà disponibile nel catalogo di Disney+ dal 28 maggio.