A pochi mesi dal debutto Netflix ha rilaciato le prime immagini promozionali di Outer Banks 2, con i protagonisti – i cosiddetti Pogues – alle prese con nuovi eventi che segnano la loro adolescenza.

Questo dramma di formazione adolescenziale che si è distinto per i risultati ottenuti su Netflix durante il 2020 torna con Outer Banks 2 ripartendo dal finale della prima stagione: John B (Chase Stokes) e Sarah (Madelyn Cline) in fuga sono in fuga alle Bahamas, sulle tracce dell’ambito tesoro della Royal Merchant per cui è morto il padre del leader del gruppo. Una sfida che continua tra nuovi amici ed alleati, ma anche con nuovi nemici pronti ad entrare nell’orbita del loro viaggio.

Intanto Outer Banks 2 la posta in gioco per Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) e JJ (Rudy Pankow) a casa diventerà molto alta, mentre nuove avventure e segreti potrebbero riunire i Pogue per un’altra missione. Ma al di là dei 400 milioni di dollari agognati, restare in vita potrebbe diventare la loro sfida più grande.

Ecco le prime foto di scena di Outer Banks 2, in uscita su Netflix la prossima estate (la data ufficiale del debutto è ancora da definire).











Foto: JACKSON LEE DAVIS / NETFLIX

Creato e prodotto da Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, Outer Banks 2 promette di puntare molto sull’azione e mettere ancora più in gioco i suoi protagonisti, con più mistero, più romanticismo e sfide più impegnative: “È un’avventura piena zeppa di azione e adrenalina e queste foto offrono un primo sguardo al prossimo capitolo dei nostri Pogues“, hanno anticipato in una dichiarazione congiunta i produttori esecutivi della serie, che preannunciano “una corsa sfrenata ” per i 10 episodi da un’ora della seconda stagione.

Confermati nel cast di Outer Banks 2 Stokes e Cline (nel frattempo diventati una coppia nella vita), Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Charles Esten, Carlacia Grant, Elizabeth Mitchell, Caroline Arapoglou, Julia Antonelli, Deion Smith, Cullen Moss e Nicholas Cirillo.