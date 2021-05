Con la fine delle riprese de La Casa di Carta 5, Úrsula Corberó ha salutato la serie che ha rilanciato la sua carriera sulla scena internazionale – fino a procurarle un ruolo a Hollywood in un film di prossima uscita – con un tributo fotografico all’intera esperienza.

Interprete di Silene Oliveira, nome d’arte da ladrona Tokyo, è stata la voce narrante della serie e lo sarà anche ne La Casa di Carta 5, ultima stagione dell’heist movie a puntate di Netflix che dal 2017 è diventato un fenomeno mondiale. Entrata nel mondo del crimine all’età di 14 anni per l’estrema povertà in cui è nata, Tokyo è una donna istintiva, passionale, che ha imparato a vivere di espedienti seguendo le orme del suo fidanzato, morto durante una rapina (nella stagione 5 dovrebbe essere interpretato, nei flashback, da Miguel Angel Silvestre). Personaggio chiave della serie nel bene e nel male, magnetica quanto fastidiosa per le sue scelte spesso insensate, Tokyo è stata il volto femminile principale dello show insieme a quello, sul fronte opposto, dell’ispettrice Murillo (Itziar Ituño), poi convertitasi in rapinatrice per amore del Professore (Alvaro Morte).

Nel dire addio a La Casa di Carta 5 dopo la fine delle riprese, Úrsula Corberó ha pubblicato un album di foto inedite dal backstage, che la ritraggono nel corso delle stagioni al fianco di diversi attori della serie, dall’interprete del fidanzato Rio, Miguel Herran, all’amica Aba Flores, alias Nairobi, passando per Paco Tous, il cui personaggio di Mosca nella serie è stato ucciso proprio a causa di uno dei colpi di testa di Tokyo. Ad accompagnare l’album fotografico, un messaggio di commiato per un’esperienza fuori dal comune.

Fine di una tappa. Che fottuto viaggio. Mi mancheranno moltissimo i miei amici. Grazie a tutti per questo, spero che il quinto sia al livello che meriti, quello che ci avete dato è fantastico.

Anche l’attrice Esther Acebo, che interpreta Mónica Gaztambide alias Stoccolma, al termine delle riprese de La Casa di Carta 5 ha ringraziato tutta la squadra artistica e tecnica che ha contribuito a realizzare un tale successo.

Posso solo dire GRAZIE, a tutti i miei colleghi, davanti e dietro le telecamere, per aver reso possibile, per aver imparato così tanto. Dai primi casting all’applauso finale. Grazie! Questa tuta rossa sarà su di me per sempre. Vi amo!

La Casa di Carta 5 uscirà nell’ultimo trimestre del 2021 su Netflix.