La Compagnia del Cigno 3 ci sarà oppure no? Al momento tutto sembra remare contro il rinnovo della serie con Alessio Boni in onda questa sera con il finale della seconda stagione. Gli ascolti non sono stati come quelli della prima e anche l’idea di incentrare tutto su Marioni e questo personaggio in arrivo dal suo passato, Teoman, non è stata molto vincente. In molti si aspettavano di vedere sviscerate le storie di Matteo e degli altri ragazzi della compagnia, nuovi colpi di scena con la musica protagonista, ma così non è stato, almeno non del tutto.

Tutto questa rema contro la possibilità che La Compagnia del Cigno 3 ci sarà ma la verità arriverà solo questa sera quando il finale della seconda stagione andrà in onda. L’appuntamento è fissato per oggi, 16 maggio, con l’ultima puntata de La Compagnia del Cigno 2 in cui scopriremo come andrà a finire per Marioni e i suoi.

Ecco il promo della puntata in onda oggi, 16 maggio:

Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo La forza nella tempesta e La verità in cui Irene supporta Luca con tutto il suo amore. È troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel momento ed è necessario combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia, in procinto di partorire, non perde occasione per tormentare l’Ispettrice Modiano a rivedere le indagini.

Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l’uomo che tutti conoscono. È in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l’importanza della loro unione e sono disposti a rischiare pur di scagionare il loro Maestro. L’ispettrice Modiano infatti, spinta dalla loro testardaggine, riprende in mano le indagini, a quel punto cambieranno le cose per Marioni?