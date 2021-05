Continua il trend positivo per il calo di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Nel corso della settimana che si sta concludendo, abbiamo esaminato il primo taglio di costo per il fitness tracker in assoluto, poi un ulteriore rivisitazione dello stesso valore commerciale. In questa domenica 16 maggio, siamo pure al cospetto di un nuovo ribasso che porta il dispositivo al di sotto del riferimento dei 42 euro.

Sembrava essere utopistico un taglio di prezzo proprio per la Xiaomi Mi Band 6, fresca di lancio e tanto più anche non sempre disponibile sullo store Amazon per la grande mole di richieste dei potenziali acquirenti. Oggi non solo il prodotto è pronto alla vendita ma costa ora solo 41,99 euro. Su una soluzione dal valore già molto contenuto, assistiamo dunque ad un taglio di prezzo di ben 3 euro (pari al 7%) rispetto ai 41,90 euro di valore di listino ma soprattutto dopo poco tempo dal via alle vendite della soluzione.

L’aspetto da tenere in considerazione nel caso si scelga di approfittare dell’offerta per la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon è però il seguente: la spedizione del prodotto giungerà tra qualche settimana. Al momento di questa pubblicazione, si parla di consegna possibile tra il 7 e il 17 giugno ma questi tempi potrebbero essere anticipati, almeno di un po’, come spesso accade per il noto store.

La Xiaomi Mi Band 6, in poco tempo, si è guadagnata il titolo di best seller su Amazon per lacune sue specifiche caratteristiche che la differenziano rispetto al modello Mi Band 5 precedente. L’esemplare 2021 garantisce un display molto più grande del modello 2020, da la possibilità di monitorare fino a 30 allenamenti diversi, ancora consente di monitorare la saturazione dell’ossigeno e offre una durata della batteria per intere settimane. Il salto in avanti tra generazioni di dispositivi c’è stato e dunque vale la pena tenerne conto.