Sarà il pubblico a decretare il vincitore di Amici di Maria De Filippi. Nel talent show Mediaset arriva infatti il televoto.

Il televoto di Amici 2021 premierà uno dei 5 concorrenti ancorai in gara per il canto o per il ballo. Il vincitore verrà deciso dal pubblico da casa che avrà a sua disposizione diverse modalità di supporto attivo ai concorrenti in gara.



Sono Deddy, Aka7even e Sangiovanni i cantanti ancora in gara. Giulia ed Alessandro sono invece i due ballerini in gioco questa sera nel corso dell’ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

Decisivo sarà il televoto di Amici 2021 che incoronerà il vincitore dell’edizione. Chi trionferà si aggiudicherà un premio del valore di 150.000 euro in gettoni d’oro e il trofeo del talent show che verrà consegnato dalla vincitrice in carica, Gaia, ospite della finale di Amici.

Il pubblico da casa potrà votare via sms, via web, app e smart TV.

Per votare via sms bisognerà inviare un messaggio al numero 477.000.1 o 477.000.0.

Da sito web si potrà votare accedendo a WWW.WITTYTV.IT. Il televoto di Amici 2021 è attivo anche tramite app mediasetplay e via SMART TV se dotati di dispositivo apposito dotato di connessione internet per la votazione del proprio concorrente preferito.

I numeri da utilizzare per ogi concorrente e informazioni sulle sessioni di voto saranno date da Maria De Filippi in diretta su Canale5 stasera, sabato 15 maggio, dalle ore 21.10. Per ogni sessione di voto è possibile esprimere 5 preferenze.

La chiusura della finale di Amici è attesa per l’1.30 circa. Alcune manches saranno valutate per il 50% dal pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie presenti in studio.

Nel regolamento si legge che alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Ulteriori dettagli ed informazioni nel corso della diretta della finale di Amici 2021.