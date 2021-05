Sono giorni in cui politica e musica si sfidano sul ring dei social: l’ultima polemica è quella che vede Mario Adinolfi contro J-Ax dopo la pubblicazione dell’ultimo brano Voglio La Mamma, lanciato venerdì 14 maggio. Con questa canzone Alessandro Aleotti ha sfogato la paura per il Covid, vissuto sulla sua pelle e su quello della moglie come egli stesso ha raccontato su Instragram.

Cosa mette Mario Adinolfi contro J-Ax? La discordia nasce proprio dal titolo del brano di J-Ax. Adinolfi, giornalista e direttore del quotidiano La Croce, accusa il rapper e frontman degli Articolo 31 di aver copiato il titolo di Voglio La Mamma da un libro pubblicato nel 2014. Non solo: Alessandro Aleotti avrebbe copiato anche la sostanza. Ecco il tweet:

“E adesso chi glielo dice a J-Ax che la sua ultima canzone ha ‘rubato’ non solo il titolo ma anche la sostanza di un libro di Mario Adinolfi? Basta avere un figlio e ritrovarsi spalle al muro, che si finisce per capire (ero ateo / e adesso prego Dio)”.

In effetti il fondatore del Popolo Della Famiglia ha pubblicato un libro con lo stesso titolo. Nella trama, però, la sostanza è diversa: l’autore affronta i temi a lui più cari come il matrimonio omosessuale, l’aborto, l’utero in affitto, la “dolce morte”, la transessualità e attraverso le pagine fa un’esaltazione della maternità. J-Ax, piuttosto, nel brano Voglio La Mamma mette al centro suo figlio per raccontare attraverso le sue inquietudini quel momento in cui sia lui che la moglie hanno sofferto la malattia del Covid-19 con tutte le frustrazioni a essa correlate: incapacità di accudire il ragazzino, l’impotenza di fronte alle sue richieste, la paura di perdere la vita e via discorrendo.

La risposta di J-Ax non si è lasciata attendere il rapper ha giocato la carta dell’ironia: “Sono sicuro che entrambe le persone che hanno letto il suo libro saranno rimaste scioccate. Purtroppo non sono fra queste”.

Per il momento tutto si è fermato qui e tra i due personaggi non è nato alcun dissing. Con Mario Adinolfi contro J-Ax si apre un nuovo scontro tra il mondo della politica e dello spettacolo, che in questi giorni ha visto protagonisti Fedez e Gemitaiz, quest’ultimo particolarmente accanito contro il centro destra.

