Purtroppo Instagram non funziona per tutti gli utenti in questo sabato 15 maggio. Dopo gli indiscutibili problemi di ieri con il rallentamento di determinate funzioni sull’app social, ecco che le anomalie non mancano neppure all’inizio di questo weekend. In particolar modo, i problemi odierni si registrano nella visualizzazione del feed dei contenuti già al primo accesso, dunque non una cosa di poco conto.

Come già detto, le difficoltà delle scorse ore riguardavano il rallentamento di determinate operazioni, cosa che di fatto rendeva estremamente difficile se non impossibile proprio l’utilizzo dell’app social. In gran parte, la specifica anomalia sembra essere stata superata in data odierna ma restano i problemi più comuni di mancato aggiornamento del feed dei contenuti sulle bacheche di alcuni utenti. Questi ultimi continuano a visualizzare una schermata completamente vuota, nonostante più tentativi di accesso allo strumento.

Prima di fare richiesta di assistenza per le ancora attuali anomalie, potrebbe intanto essere utile aggiornare l’app di riferimento. Se Instagram non funziona oggi e comunque mette in rilievo dei vistosi problemi da più giorni, la motivazione potrebbe risiedere anche in qualche bug software. Proprio in questi giorni (più esattamente il 10 maggio) una nuova versione dell’app è stata resa disponibile sia sul Play Store per Android che su App Store Apple. Adeguarsi all’ultimo update disponibile potrebbe di certo tornare utile.

Come fare poi per chiedere assistenza specifica se Instagram non funziona ancora? La procedura di richiesta supporto avviene in app, dalle Impostazioni, proprio nella specifica scheda “Assistenza” e poi in “Segnala un problema”. Verrà richiesta una breve descrizione dell’anomalia riscontrata e sarà possibile anche allegare una foto che la certifichi. Le eventuali risposte da parte del team tecnico saranno visualizzabili nella scheda “Richieste di assistenza” nella stessa sezione. I tempi di risposta non sono definitivi e precisi, in molti casi bisognerà portare pazienza.