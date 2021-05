Gillian Anderson da The Crown a The Great: archiviata la parrucca cotonata di Margaret Thatcher per il royal drama di Netflix, l’attrice si calerà in un altro ruolo in costume, quello della madre di Caterina La Grande nella serie Hulu dedicata all’imperatrice di Russia.

Stando a quanto rivelato dallo streamer Gillian Anderson apparirà in due episodi nella prossima stagione del period drama nei panni Joanna, un’affascinante aristocratica tedesca che è “nota come la ‘maestra del matrimonio’ ​​per la sua capacità di instaurare legami di alto profilo per le sue figlie“. L’ingresso in scena del personaggio sarà determinato dalla volontà di assistere di persona al colpo di Stato di sua figlia in Russia, ma anche alle “intenzioni sinistre” di Joanna.

In The Great Gillian Anderson si unisce ad un cast già ben rodato, composto da Elle Fanning nei panni della futura imperatrice russa Caterina la Grande e Nicholas Hoult nei panni del marito imperatore Peter. La prima stagione, che ha debuttato lo scorso maggio su Hulu, ha ottenuto un’ottima accoglienza e il rinnovo da parte dello streamer solo un paio di mesi dopo. Non c’è ancora una data per la premiere della seconda stagione, ma lo scorso febbraio è stata diffusa una prima foto della Fanning nei panni di Caterina incinta.

Nell’ultimo periodo Gillian Anderson è in stato di grazia, reduce da una stagione dei premi che l’ha omaggiata con un Golden Globe per la sua interpretazione strepitosa di Margaret Thatcher in The Crown 4. L’ex investigatrice del paranormale Dana Scully nel cult X-Files, passa ormai abilmente dalla commedia con Sex Education al dramma storico con The First Lady, serie antologica di Showtime dedicata ad alcune delle più importanti mogli dei presidenti americani in cui interpreterà Eleanor Roosevelt (il premio Oscar ed Emmy Viola Davis sarà invece Michelle Obama nello stesso format).