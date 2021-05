Per quanto siano stati ampiamente criticati è pur vero che in molti si chiedono come accettare i nuovi termini WhatsApp proprio da oggi 15 maggio, non visualizzando più la notifica che avvisava gli utenti della modifica imminente. Non sono pochi coloro che hanno pur deciso di abbandonare l’applicazione di messaggistica dopo le recenti novità ma probabilmente la stragrande maggioranza di utenti del servizio ha scelto di adattarsi alla nuova policy e in alcuni casi, non riesce più a farlo perché non visualizza l’alert dei giorni scorsi.

La casistica appena raccontata potrebbe manifestarsi nel momento in cui qualcuno, forse anche per sbaglio, abbia negato proprio il consenso ai nuovi termini WhatsApp in vigore da oggi 15 maggio. A questo punto è utile sapere che il servizio di messaggistica tornerà di certo alla carica con nuovi avvisi. Prima che alcune funzioni nelle chat vengano progressivamente limitate ci saranno di certo più occasioni di ritornare sui propri passi senza particolare fatica.

Per velocizzare l’operazione manuale di accettazione dei nuovi termini WhatsApp in vigore da questo metà maggio potrebbero essere più che utili due operazioni. Andando nelle impostazioni dell’app, più esattamente nella scheda Aiuto e poi in quella denominata appunto Termini e Privacy potranno essere visualizzate le ultime condizioni d’uso e magari effettuato il passaggio alle ultime novità. Contemporaneamente, potrebbe tornare utile andare sul proprio store di riferimento (App Store di Apple o Play Store) e aggiornare l’applicazione alla sua ultima versione. Dopo la relativa installazione, il sistema dovrebbe richiedere il consenso all’informativa più recente.

Le modifiche in vigore da quest’oggi consentiranno a WhatsApp di condividere alcune informazioni degli utenti con i profili business (anche di Facebook) per consentirgli di inviare comunicazioni ad hoc (anche a scopo pubblicitario) ai clienti. Va precisato tuttavia che le conversazioni in chat e qualsiasi contenuto condiviso non sarà mai collezionato e monitorato per nessuno scopo, soprattutto perché protetto dalla crittografia end-to-end.