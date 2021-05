In un affollato pomeriggio fatto di cancellazioni e annunci, ABC ha rivelato che A Million Little Things avrà una quarta stagione che affollerà il palinsesto del prossimo anno. Dopo un anno un po’ complicato per via della pandemia in corso, tra riprese rimandate, lavori sul set a rilento e messa in onda ‘fuori dal comune, alla fine A Million Little Things ha visto crescere i suoi ascolti spingendo così la rete al rinnovo per un’altra stagione.

Scritta da DJ Nash, il drama ruota attorno a un gruppo di amici di Boston che si sono uniti in circostanze inaspettate quando uno di loro muore suicida. Questo spinge la comitiva a cambiare vita e anche alcune priorità pensando all’amicizia e ai veri valori portando sullo schermo riflessione e profondità.

Nel cast di A Million Lilttle Things ci sono David Giuntoli nei panni di Eddie Saville, Romany Malco nei panni di Rome Howard, Allison Miller in quelli di Maggie Bloom, Christina Moses come Regina Howard, Grace Park nei panni di Katherine Saville, James Roday Rodriguez in quelli di Gary Mendez, Stephanie Szostak è Delilah Dixon, Tristan Byon è Theo Saville , Lizzy Greene è Sophie Dixon.

Ecco il trailer della serie:

La notizia del rinnovo della serie è arrivata lo stesso giorno in cui la ABC ha annunciato il ritorno di Black-ish per l’ottava e ultima stagione, quello di The Conners e anche di The Goldbergs e The Rookie, e la cancellazione di Call Your Mother dopo una sola stagione.

Alla notizia di A Mllion Little Things rinnovata negli Usa segue quella del cambio di programmazione da parte della Rai. La serie avrebbe dovuto debuttare in queste settimane su Rai1 ma non sarà così. Le uniche novità collocano la serie nel pomeriggio di Rai2 a partire da settembre da lunedì al venerdì con il titolo Un Milione di Piccole Cose. Questo significa che a pochi giorni dal debutto della quarta stagione negli Usa, il pubblico italiano forse vedrà la prima.