Sono ufficiali i due sequel di 365 Giorni, il dramma erotico di Netflix, tratto dall’omonimo romanzo di Blanka Lipińska, che lo scorso anno ha scandalizzato tutto il mondo. Confermati i ritorni dei protagonisti, Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka, così come quello di Magdalena Lamparska. La modella e attrice Simone Susinna si unisce al cast nei panni di un nuovo personaggio di nome Nacho. Alla regia troviamo anche Barbara Białowąs e Tomasz Mandes.

La trama del primo film ha suscitato scalpore fin dall’inizio. Una giovane donna polacca viene rapita e imprigionata da un gangster siciliano che le concede un anno per innamorarsi di lui. Le maggiori critiche sono giunte per via dei contenuti sessisti che inciterebbero alla violenza sulle donne. Lo scorso anno sono state raccolte anche 95.000 firme per richiedere a Netflix di rimuovere il film. Alle polemiche si è unita anche la cantante Duffy, la quale è stata realmente vittima di un rapimento, che ha scritto come la pellicola sia “pericolosa” perché “valorizza la realtà brutale dello sfruttamento sessuale, del rapimento e dello stupro“.

Le accuse non hanno frenato Netflix. Il film è rientrato nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma, ed è inoltre il quarto più cercato su Google a livello globale nel 2020.

I sequel di 365 Giorni, ribattezzato la risposta polacca a 50 Sfumature di Grigio, saranno basati sui successivi due libri dell’autrice Lipińska che compongono la trilogia. Laura e Massimo si sono ritrovati, ma il loro nuovo inizio è complicato dai legami familiari di lui e da un uomo misterioso che entra nella vita della donna con l’intento di conquistare il suo cuore e la sua fiducia ad ogni costo.

Ewa Lewandowska e Tomasz Mandes (Ekipa) produrranno le parti due e tre insieme a Maciej Kawulski (Open Mind One). I primi ciak sono previsti nel mese di maggio in Polonia; successivamente il set si trasferirà in Italia. I sequel di 365 Giorni verranno girati uno dopo l’altro. Il rilascio su Netflix è previsto per il 2022.