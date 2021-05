In Cinema di Samuel & Francesca Michielin, possiamo dirlo, c’è l’estate. Se non la stagione in sé, le note e le atmosfere di questo singolo anticipano quel sentimento e quel desiderio di trascorrere del tempo insieme alle persone. Lo dice lo stesso cantautore torinese, già frontman dei Subsonica e dei Motel Connection, che ha scelto Francesca Michielin per farsi accompagnare in questo viaggio primaverile dal profumo di cocktail e apericena.

Francesca Michielin è il ghiaccio nel Cointreau o l’agrume nell’aperitivo, con quel timbro cristallino e deciso che si sposa perfettamente con il suono sensuale e granitico della voce di Samuel. Il testo è stato scritto dallo stesso cantautore insieme a Colapesce e Federico Nardelli. Il risultato è un sound pieno di leggerezza e groove, con un giro di basso che rende giustizia alla disco music di un tempo ma che non lascia per strada gli apporti elettronici tanto cari ai Subsonica e ai Motel Connection.

Cinema di Samuel & Francesca Michielin segna il secondo step dell’umanità ai tempi della pandemia: se prima abbiamo riscoperto l’intimità di un film visionato in solitaria, di uno spazio riscoperto come nostro, ora abbiamo voglia di esplorare il mondo. Ecco le parole di Samuel:

“Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria. A guardare film d’autore, film d’essai, a perderci in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici. Ora si sta tornando a un’altra esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare”.

Il testo è una costellazione di nomi importanti, dall’erotismo di Tinto Brass alla nouvelle vague di François Truffaut, ma non mancano Quentin Tarantino e tanti altri, nascosti tra le righe. Film che sono manifesti affissi alle pareti del chioschetto o sui portanti del locale, mentre va in scena un corteggiamento liberatorio, mentre la libertà è la gioia ritrovata dopo un anno di reclusione nella paura.

Cinema di Samuel & Francesca Michielin è il nuovo singolo dopo Brigata Bianca, il secondo album della carriera solista del cantautore torinese uscito a gennaio 2021 e prodotto, anch’esso, da Federico Nardelli.

Cinema sempre là

Locandina Tinto Brass

Cambi cento volte pezzo

Non sopporti il tuo silenzio

Parte musica del c**zo

Che si attacca al mio cervello

Coca cola così non mi va

Perché no? Perché no? Vieni qua

Com’è triste la vita in città

L’afrobeat forse ci salverà

Sai che non mi importa di stare solo?

Voglio dividere la notte con te

E quando pensi di andare a dormire

Ricominciamo a saltare

Ricominciamo a saltare

Cinema sempre là

Io ti aspetto fronte bar

Scorro centomila foto

Non riesco a stare sola

Vorrei andarmene in balera

E sparirе in questa sera

Vasco no, ora no, non mi va

Perché no? Pеrché no? Vieni qua

E chissà se col caldo il ghiaccio terrà

Sai che non mi importa di stare solo? Da solo

Voglio dividere la notte con te

E quando pensi di andare a dormire

Ricominciamo a saltare