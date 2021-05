Presto tutti i possessori di Apple Watch saranno in grado di rispondere in modo rapido alle mail di Outlook direttamente dallo smartwatch. Tale funzione è stata individuata dall’utente Twitter, Tero Alhonen, nella versione beta di Outlook di iOS, precisamente quella disponibile sulla piattaforma di TestFlight, che di recente si è aggiornata inserendo una novità davvero interessante per gli utenti dell’orologio indossabile del brand di Cupertino. Secondo uno screen condiviso dell’ultimo aggiornamento, la novità introdotta riguarda la facoltà di ottenere le risposte rapide di Outlook. La funzione, dunque, consentirà di rispondere alle mail direttamente dal polso e scegliendo se farlo attraverso una delle frasi predefinite, che si possono personalizzare tramite l’app Watch, tramite una dettatura vocale oppure con l’uso della funzione Scribble.

Quickly reply to email on your Apple Watch with suggested replies, dictation, or scribble. pic.twitter.com/VxweNx6M4k — Tero Alhonen (@teroalhonen) May 12, 2021

Per quanto riguarda Scribble, l’opzione prevede di rispondere ai messaggi di testo su Apple Watch in maniera del tutto facile e veloce. La nuova funzione permette all’utente di scarabocchiare le lettere a mano, anziché di utilizzare le risposte già suggerite o di avvalersi della dettatura vocale tramite l’assistente personale Siri. L’opzione di scrittura a mano è diventata velocemente una delle funzioni preferite da tutti i possessori di Apple Watch. Per poter attivare tale caratteristica, bisogna scorrere verso il basso fino alla voce Scribble, che si trova sotto l’icona Emoji e Voice-to-Text; dopodiché, digitate la risposta a mano scrivendo in modo semplice e veloce le lettere singolarmente, per poi schiacciare il pulsante invio per spedire il messaggio.

Le risposte suggerite dovrebbero tornare davvero utili quando si vuole rispondere ad una mail di Outlook. La dettatura vocale, molto probabilmente, sarà il metodo di input preferito e più utilizzato dai possessori di Apple Watch, a meno che non abbiano bisogno di privacy. Ad ogni modo, la funzione permetterà al vostro wereable di tradurre in testo il vostro parlato (cosa molto utile quando c’è bisogno di inviare messaggi più lunghi).