Sono segnalati in questi minuti alcuni problemi Instagram, legati prevalentemente al messaggio ricevuto da alcuni utenti con questo testo: “Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni“. Di tanto in tanto, infatti, la nota piattaforma social vuole ricordarci che determinate azioni, con una specifica frequenza, non siano contemplate dal suo regolamento. Non un semplice avvertimento, il più delle volte, ma un vero e proprio ban temporaneo che limita fortemente il nostro raggio di azione all’interno del sistema.

Affrontare i problemi Instagram derivati dal messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”

Dunque, anche oggi occorre analizzare alcune anomalie specifiche di Instagram, dopo quelle che avevano investito Huawei in passato. A cosa è dovuto il messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”. Probabile che di recente abbiate violato alcune linee guida di questo social. Qualche esempio? Non potete superare per alcuna ragione al mondo i 60 like orari, oltre ai 60 commenti orari e ai 60 follow/unfollow orari.

Al contempo, ricordate anche che non si possono superare i 400 like in un giorno, oltre ai 100 commenti in un giorno. A chiudere il cerchio, in relazione al messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”, vi ricordo che non si possono superare i 100 follow / unfollow al giorno e le 6000 operazioni complessive al mese.

Cosa fare nel caso in cui si riscontrino problemi Instagram dovuti al messaggio “limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni”? Fondamentalmente, nulla. Di solito una notifica del genere si tramuta in un ban che, il più delle volte, è di 24 o al massimo 48 ore. A quel punto, non potete fare altro che prenderne atto, aspettando la scadenza e limitandovi a fare quello che il sistema vi consente in questo arco temporale tutto sommato ristretto.