Doveva succedere ed è accaduto come previsto anche nei giorni scorsi e oggi assistiamo al primo vero taglio di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Il fitness tracker tanto apprezzato dagli amanti del benessere sportivo è sceso al di sotto del valore commerciale di 44 euro, per la prima volta in assoluto.

Nei giorni scorsi era stata segnalata sulle nostre pagine qualche avvisaglia nella direzione appena messa in risalto. Rispetto al valore di listino della Xiaomi Mi Band 6 di 44.90 euro, si era giù registrato un piccolo taglio di circa 50 centesimi. Meglio ancora, dopo un breve periodo di indisponibilità della soluzione tecnologica, ecco che si era potuto procedere all’acquisto con tempi di consegna brevi. L’offerta del noto e-commerce odierna, prevede il primo calo di prezzo del dispositivo sotto i 44 euro, per l’esattezza 43.94, senza l’aggiunta di alcuna spesa di spedizione naturalmente.

In sostanza, il risparmio è di solo 1 euro ma siamo al cospetto di un modello appena lanciato che altrove costa esattamente come il suo valore di listino (sia sullo store ufficiale Xiaomi che sui principali siti di elettronica italiani). L’unico aspetto da prendere in considerazione è il seguente: almeno al momento di questa pubblicazione, proprio Amazon calendarizza la spedizione della soluzione tra il 7 e il 17 giugno. Chi sceglierà questa opzione più conveneinte dovrà magari accontentarsi di attendere dunque un po’ di più rispetto ai canonici tempi di consegna dello store.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Confermato il primo vero taglio di prezzo della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, non ci sono dubbi che ben presto il dispositivo potrebbe ottenere nuovi sconti. Rispetto al modello Band 5 punti di forza sono innegabili come di certo il display più ampio e ancora il numero maggiore di attività fitness tracciate (fino a 30). Per questi e altri motivi, la soluzione sarà sempre più gettonata del tempo, magari favorendo qualche promozione aggiuntiva.