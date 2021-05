Disney+ ha acquisito sempre più consensi, rivolgendosi man mano ad un pubblico sempre più ampio con l’introduzione di STAR. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, dall’inizio dell’anno fino a questo momento il servizio di streaming ha guadagnato ulteriori 8,7 milioni di abbonati, raggiungendo la quota di 103,6 milioni di clienti totali. Le proiezioni suggerivano che Disney+ arrivasse, ad oggi, a 109,3 milioni, ma poco toglie al grande successo finora raggiunto (destinato anche ad aumentare, come prospettato dall’amministratore delegato Bob Chapek).

Il servizio di streaming potrebbe non aver fatto registrare il numero della stima per l’aumento di prezzo cui è andato incontro da poco, sia per quanto riguarda l’abbonamento mensile che quello annuale (cosa che ha colpito anche l’Italia, come ben saprete). Se vogliamo, la rimodulazione è, in parte, giustificata dal gran quantitativo incluso, sempre in aggiornamento. Pensate che a breve Disney+ offrirà la visione dei film Marvel in prima visione (per chi deciderà di acquistare il biglietto ‘premium’) e tanti altri contenuti STAR. In ogni caso, bisogna anche precisare che gli obiettivi futuri di Disney+ sono anche più ambiziosi: l’amministratore delegato di Disney, Bob Chapek, ha fatto sapere che gli abbonati aumenteranno ancora da qui al 2024, fino a toccare quota 260 milioni di utenti (una cifra più che incredibile).

ARTICOLI CORRELATI

La pandemia da Covid-19 ha senz’altro contribuito a fare le prime fortune del noto servizio di streaming: sono tanti i consumatori ad aver deciso di sottoscriverlo non appena disponibile in Italia, proprio per ingannare il tempo per la chiusura forzata durante il lockdown dello scorso marzo. In ogni caso, Disney+ non vuol saperne di fermare la propria corsa, che continuerà inarrestabile anche nei prossimi anni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.