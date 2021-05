Suburbia Killer 2 non è nei piani di Netflix, sebbene il riscontro di pubblico appaia positivo. Entrata direttamente nella top10 italiana dei titoli più visti sin dal debutto, la serie con Mario Casas diretta da Oriol Paulo (qui la nostra recensione) sembra destinata ad avere una sola stagione.

Concepito come una miniserie di 8 episodi, il thriller non prevede un sequel con Suburbia Killer 2, semplicemente perché il suo finale è fedele al romanzo da cui è tratto: il format traspone l’intero libro di Harlan Coben – sebbene l’adattamento abbia contemplato una conclusione leggermente diversa rispetto a quella dell’autore – ed è dunque da considerarsi autoconclusivo.

Interrogato sull’ipotesi di un rinnovo per Suburbia Killer 2, lo stesso autore del romanzo The Innocent (tradotto in diverse lingue col titolo Suburbia Killer, poi diventato quello della serie) si è detto fortemente dubbioso che possa esserci un seguito. Sebbene nell’universo della narrativa televisiva le strade siano pressoché infinite (ed è doveroso un “mai dire mai“, premette Coben), per lo scrittore il finale di Suburbia Killer è perfetto così com’è perché il pubblico riceve “tutte le risposte“ relative all’intricatissimo mistero al centro della trama: “Non abbiamo finito con un finale aperto. Non mi piace farlo, non credo sia giusto per gli spettatori“.

Se in qualche modo Netflix dovesse immaginare un rinnovo per Suburbia Killer 2, per Harlan Coben si tratterebbe di qualcosa di completamente diverso dalla prima stagione, con un soggetto nuovo e una trama indipendente, visto che l’arco narrativo della vicenda umana e giudiziaria di Mateo, Olivia, Lorena e Teo si è già concluso. Una storia completa che non necessita di un sequel, come d’altronde avvenuto per i precedenti adattamenti di romanzi di Harlan Coben, che nonostante la loro popolarità sono sempre rimasti nel formato della miniserie, come ad esempio Safe, di cui è stato creatore e sceneggiatore, Estate di Morte o The Stranger, tutte su Netflix.

Più che pensare a Suburbia Killer 2, il maestro del thriller è impegnato in un nuovo adattamento di un suo romanzo del 2003 Svaniti nel Nulla: stavolta si tratta di una serie francese, anch’essa distribuita da Netflix, dal titolo Disparu a Jamais.