Occorrono necessariamente chiarimenti extra per quanto riguarda l’aggiornamento della nuova privacy WhatsApp che entrerà in vigore da domani 15 maggio. Da mesi, infatti, si parla di questa scadenza ed inevitabilmente in tanti sono curiosi di capire cosa cambierà nel pratico dalla giornata di sabato. In queste ore, ad esempio, ci siamo soffermati sulle funzioni che verranno escluse dallo staff nel momento in cui verrà richiesta l’accettazione delle nuove regole a tutto schermo. Si tratta, tuttavia, di una seconda fase non operativa da domani.

Cosa succede, da subito, con l’aggiornamento della nuova privacy WhatsApp dal 15 maggio

Analizzando questioni più specifiche, occorre spiegare a tutti cosa comporti, in un primo momento, il tanto discusso aggiornamento della nuova privacy WhatsApp che sarà ufficiale a partire da domani 15 maggio. Come ribadito più volte dal team WhatsApp, nella giornata di sabato “non sarà eliminato alcun account e non si perderanno funzionalità a seguito di questo aggiornamento“. Semplicemente, la timeline avrà degli effetti in termini prevalentemente di interfaccia.

Basti pensare al fatto che l’app inizierà a mostrare alle persone una sorta di promemoria a tutto schermo, contenente l’invito ad accettare le nuove norme sulla privacy. Nel caso in cui non doveste accettare la richiesta, il promemoria diventerà persistente nel giro di qualche settimana. Ad oggi, non sono state fornite tempistiche precise sotto questo punto di vista. Fondamentalmente, nemmeno raggiunto quel termine si avrà la cancellazione degli account per privacy WhatsApp non accettata.

Arrivati a quel punto, però, si passerà per forza di cose alle limitazioni che vi abbiamo riportato nel nostro articolo di ieri (link all’inizio di questo pezzo). Dunque, si procede per gradi, con una serie di step che dobbiamo conoscere bene per approcciare al meglio la nuova privacy WhatsApp. Staremo a vedere quali saranno le reazioni da parte del pubblico italiano, dopo le nozioni fornite in questi giorni.