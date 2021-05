Alex Schwazer incassa l’ennesimo verdetto negativo. Il ricorso del controverso marciatore è stato respinto dal Tribunale Federale Svizzero al quale Schwazer si era rivolto dopo i no ricevuti da tutte le istituzioni sportive (leggi di più) . Niente Olimpiade di Tokyo pertanto per l’altoatesino Schwazer la cui controversa vicenda continua a dividere il mondo dello sport: vittima di un complotto o truffatore? Alex Schwazer divide anche l’opinione pubblica.

I tifosi dell’atleta, rincuorati da una massiccia campagna mediatica innescata dalle “Iene”, speravano in un verdetto propizio per il loro idolo i cui tempi attuali autorizzavano più di una speranza di medaglia. Schwazer dovrà continuare a scontare la maxi squalifica ricevuta dopo la positività al doping registrata alla vigilia della Olimpiadi di Rio 2016. A nulla è valso un verdetto positivo ottenuto da un tribunale domestico che ipotizzava addirittura una manipolazione delle provette con i prelievi dell’atleta.

Alex Schwazer continua a protestare la sua innocenza. Ma per gareggiare in un’Olimpiade dovrà attendere quella di Parigi nel 2024. E non è da escludere che voglia continuare ad allenarsi per tornare in gara e riprendersi il titolo conquistato a Pechino 2008. Una vittoria limpida e trionfale che fece diventare l’introverso altoatesino una star mediatica. Soldi, successo, il fidanzamento vip con la pattinatrice Carolina Kostner.

Una favola meravigliosa interrotta alla vigilia dei giochi di Londra 2012 quando l’atleta venne beccato positivo ad un controllo antidoping. Da allora è stato travolto: l’ammissione dell’uso di sostanze dopanti, il tentativo di utilizzare la fidanzata come schermo, le dichiarazioni razzistiche contro Napoli ed i napoletani. Nonostante tutto era stata concessa ad Alex Schwazer una seconda opportunità in vista di Tokyo 2016 malamente vanificata dall’ennesima positività dopo il rientro alle gare.

Finito l’amore, finiti i soldi, finita la gloria. Le Iene ed il Tribunale di Bolzano gli avevano aperto uno spiriglio di speranza adesso definitivamente chiuso. Fine della storia. Una brutta storia che disonora l’Italia e lo sport italiano. Ed è francamente risibile la tesi del complotto dei suoi sodali. Faccia pubblica ammenda Schwazer, si scusi con gli altri atleti ed i tifosi che ha truffato con il doping. Altro che riabilitazione di una povera vittima.