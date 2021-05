Continua la programmazione di NCIS 18 su Rai2, in prima visione assoluta e in prima serata dalle 21.10 ogni venerdì: con l’appuntamento del 14 maggio va in onda il sesto episodio della prima parte di stagione, il terzultimo prima della pausa estiva.

NCIS 18 su Rai2 sarà in onda fino al 28 maggio, per poi tornare in autunno con i restanti episodi e il finale di stagione: la serie è stata appena rinnovata da CBS per un 19° capitolo, forte del primato di dramma più visto della rete.

Nell’episodio del 14 maggio dal titolo 1 millimetro la caccia ai narcotrafficanti inseguiti da Gibbs e Fornell, che ha segnato tutta la prima parte della stagione, finisce per coinvolgere l’intera squadra dell’NCIS e in particolare gli agenti Bishop e Torres, che si ritroveranno più vicini che mai in una situazione di estremo pericolo di vita. Sarà questo il preludio ad un futuro avvicinamento tra i due, come ha confermato l’attore Wilmer Valderrama, una sottotrama a cui ormai gli sceneggiatori hanno lavorato da tempo seminando qua e là indizi su un potenziale legame amoroso tra i due agenti.

Ecco la trama dell’episodio 6 di NCIS 18 su Rai2 il 14 maggio, in prima serata.

Bishop riceve una segnalazione riguardo a un grosso carico di esplosivi nascosti nella vecchia residenza di uno sceriffo di contea. Raggiunto il posto, dopo uno scontro a fuoco con i due fratelli trafficanti, Bishop e Torres rimangono intrappolati nelle celle sotterranee dell’edificio. Mentre cercano disperatamente di contattare Gibbs, Bishop mette il piede su una trappola esplosiva e, quando uno dei fratelli torna a riprendersi i suoi preziosi “mattoni cocktail”, i due rischiano di saltare in aria…

Nel settimo episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda il 21 maggio, il penultimo prima della pausa nella programmazione della rete, l’NCIS si ritroverà ad indagare sull’omicidio di un ufficiale della Marina ucciso mentre riportava a casa un detenuto appena rilasciato. Inoltre, Gibbs aiuta Palmer ad affrontare un trauma personale.

NCIS 18 su Rai2 va in onda al venerdì in coppia con gli episodi in prima tv di Blue Bloods 11.