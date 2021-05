Sono stati annunciati i concerti di Fabrizio Moro in programma in estate per il tour Canzoni Nella Stanza – Percorso Unplugged.

L’artista comunica che tornerà ad esibirsi dal vivo nelle prossime settimane e per tutto il periodo estivo. Proporrà uno spettacolo unplugged durante il quale presenterà i brani più apprezzati del suo repertorio in una nuova veste acustica e più intima. Con lui sul palco i musicisti Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

Il nome del tour, Canzoni Nella Stanza, si deve all’idea di Fabrizio Moro di ricreare una stanza sul palco attraverso l’uso di alcuni elementi che fungono da arredamento: un tappeto, una bottiglia di vino, un posacenere.

L’intento è quello di portare i fan nel mezzo delle sue canzoni fino al momento della loro nascita, senza alcun arrangiamento né artificio. Il pubblico potrà quindi assaporare canzoni crude, nella loro magica essenzialità, come spiega lo stesso Fabrizio Moro.

“Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia“.

Le prime date in programma vedono la tournée partire dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma il prossimo 2 luglio per far tappa al Carroponte di Milano il 9 luglio. Il 12 luglio Moro si esibirà a Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO) e il 23 all’Area Convento di San Francesco di Morrovalle (MC). Il 5 agosto, Fabrizio Moro sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina (ME) e il 10 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU).

I biglietti per i live saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi.

I concerti di Fabrizio Moro

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA

09 luglio – Carroponte di MILANO

12 luglio – Stupinigi Sonic Park di NICHELINO (TO)

23 luglio – Area Convento di San Francesco di MORROVALLE (MC)

5 agosto – Teatro Antico di TAORMINA (ME)

10 agosto – Villa Bertelli di FORTE DEI MARMI (LU)