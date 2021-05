Sono stati annunciati i primi concerti dei Coma_Cose in programma per il periodo estivo. Le date del Nostralgia Tour coinvolgono tutta la penisola, da nord a sud, per una serie di appuntamenti in programma tra l’inizio del mese di giugno e la fine del mese di agosto.

La prima tappa del tour dei Coma_Cose è quella attesa il 12 giugno a Bologna, Arena Puccini. A seguire il gruppo si esibirà a Gardone Riviera, in occasione del Festival del Vittoriale Tener-a-mente.

I concerti dei Coma_Cose proseguiranno a luglio dal Real Sito di Carditello, in provincia di Caserta. Il 6 il duo sarà in concerto a Milano, Carroponte.

Due le date dei Coma_Cose attese nel mese di agosto: il giorno 11 a Locorotondo (Bari), esibizione in programma in occasione del Locus Festival; il giorno 27 agosto è atteso un live alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021 e dal successo del singolo presentato sul palco del Teatro Ariston, Fiamme negli occhi, certificato Disco di Platino, i Coma_Cose si preparano al tour estivo che segue la pubblicazione dell’album Nostralgia.

“Se la prossima estate sarà quella della ripartenza allora non potranno mancare i concerti. Finalmente possiamo annunciare che anche noi saremo sui pachi di tutto lo stivale a portare dal vivo le canzoni di Nostralgia e tutto il resto del nostro repertorio. La formazione con cui suoneremo sarà allargata e inedita, canteremo, grideremo e ci commuoveremo insieme. Presto altre date, speriamo tante, tantissime”, le parole dei Coma_Come entusiasti nel comunicare ai fan le prime date di un ricco tour estivo.

Tutti i concerti si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

I concerti dei Coma_Cose

12.06.21 BOLOGNA, Arena Puccini

27.06.21 GARDONE RIVIERA (BS), Festival del Vittoriale Tener-a-mente

03.07.21 REAL SITO DI CARDITELLO (CE), Carditello Festival

06.07.21 MILANO, Carroponte

11.08.21 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

27.08.21 ROMA, Cavea Auditorium Parco della Musica