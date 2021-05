I Google Pixel 6 vedranno la luce molto presto, non ci sono dubbi sul fatto che verranno presentati dal colosso di Mountain View, che quest’anno potrebbe avere voglia di stupire. Come riportato da ‘phonearena.com‘, Jon Prosser ha pubblicato una serie di immagini rendering che mostrano quello che potrebbe essere il design dei prossimi googlefonini (non c’è niente di certo su cui basarsi, anche se ci piace pensare che Big G abbia davvero intenzione di cambiare rotta).

Come potete voi stessi vedere, le forme sono parecchie diverse rispetto al passato, come nel caso del comparto fotografico posteriore, che pare essere stato incastonato all’interno di un modulo rettangolare posizionato in senso orizzontale. Sarebbero nuove anche le colorazioni disponibili, visto il presunto passaggio a tre tonalità. Bella anche la parte frontale, con cornici ancora più ottimizzate, la fotocamera collocata in un foro che trova posto in alto ed un lettore di impronte digitali sotto allo schermo (in disuso quello fin qui posto sul retro). Non è escluso che insieme ai Google Pixel 6 venga presentato anche il Google Pixel Watch, di cui si è tanto sentito parlare fino a questo momento senza un’effettiva traccia concreta del loro progetto (Jon Prosser lo immagina in tinta con le nuance cromatiche dei nuovi googlefonini).

Ad ogni modo, i Google Pixel 6 dovrebbero essere presentati il prossimo autunno, presumibilmente il prossimo ottobre. Se i dispositivi fossero come li ha realizzati Jon Prosser nelle sue immagini rendering (fermo restando che non c’è nulla di ufficiale in questi concept, ci tenevamo a precisarvelo a scanso di possibili equivoci). vi piacerebbero di più o di meno rispetto ai modelli attuali (che un po’ hanno stancato)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto (noi, poi, vi diremo cosa ne pensiamo a nostra volta).