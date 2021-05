Dal 2030 il Regno Unito potrebbe dire addio alle auto endotermiche: come riportato da ‘autocar.co.uk‘, Stuart Rowley, il massimo esponente del marchio Ford, ha affrontato il discorso dell’elettrificazione del brand e di come venire incontro all’intenzione del Governo locale di proibire la vendita delle auto a benzina e diesel a partire dal 2030. Il Regno Unito sarà chiamato a pianificare la questione nei dettagli, sia per incentivare i clienti all’acquisto di auto elettriche, sia per la realizzazione delle dovute infrastrutture (che sono forse la parte più importante tra tutte quelle in ballo, per ovvie ragioni di natura pratica che non stiamo qui ad approfondire).

Stuart Rowley preme affinché il suddetto piano venga deciso entro il vertice sul clima (COP26), che si terrà il prossimo novembre nel Regno Unito. Dal suo conto, Ford si impegnerà a proporre in Europa solo auto elettriche a partire dal 2030, fermo restando che gli interventi di una sola delle parti in causa non potranno mai essere sufficienti per la realizzazione di un progetto così ambizioso (bisognerà, per prima cosa, aiutare i consumatori ad avvicinarsi al mondo dell’elettrificato). Ognuno dovrà dare il proprio contributo alla causa, e questo è un discorso che non vale solo per il Regno Unito, ma per l’Europa intera.

Per quanto riguarda gli altri Paesi, non c’è una scadenza già fissata per l’addio alle auto endotermiche, anche se si parla tanto di veicoli elettrici. Peccato solo per le infrastrutture, che si stanno espandendo troppo lentamente per venire incontro alle esigenze di un pubblico vasto. L’impegno da parte delle case automobilistiche c’è, ma non sarà sufficiente per la realizzazione di un programma così importante. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.