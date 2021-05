Attenzione alla proposta di MediaWorld, che offre il Samsung Galaxy S21 5G al prezzo di 679 euro, nel taglio da 128GB di memoria interna e nella colorazione Phantom White. Risparmierete la bellezza di 200 euro, cosa non da poco considerando il fatto che è del top di gamma in carica che si sta parlando, e non di un device qualsiasi. Acquistare da MediaWorld il Samsung Galaxy S21 5G conviene davvero tanto, soprattutto se eravate già orientati su questo tipo di prodotto.

Il telefono include un pannello Dynamic AMOLED 2X con una diagonale da 6.2 pollici e risoluzione FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il terminale è spinto dal processore Exynos 2100 (che è ormai ai livelli della controparte di casa Qualcomm, da molti ancora preferita per svariati motivi), con 8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 12MP, un grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 64MP (quella frontale, di tipo punch-hole, ha un sensore da 10MP). Il Samsung Galaxy S21 5G presenta una batteria da 4000mAh, ed è gestito da Android 11 con One UI 3.1.

Un’offerta su cui vale la pena riflettere (neanche troppo, difficilmente ne troverete di migliori per questo telefono, che è adesso all’apice del successo), e di cui probabilmente molti di voi decideranno di approfittare. Il prezzo del top di gamma asiatico potrebbe anche scendere di più nei prossimi mesi, ma, a quel punto, il device perderebbe parte del suo appeal (a giudicare dalla cifra attuale conviene lo acquistiate adesso, il momento è quello giusto). Se avete qualche domanda (magari avete qualche curiosità da sottoporci, così da chiarirvi qualche dubbio residuo) da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile.