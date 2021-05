Nelle ultime settimane c’è stata una vera e propria escalation della viralità di un messaggio relativo al phon Airwap Dyson a 2 euro da Mediaworld. Una comunicazione molto diffusa su Facebook che per molti è chiaramente un errore ma in cui pure tante vittime sono cadute. Tanto da costringere la catena di elettronica ben nota a prendere posizione e chiarire il raggiro.

Proprio oggi 15 maggio, la pagina social Facebook di Mediaworld ci ha tenuto a precisare di non avere davvero nulla a che fare col messaggio promozionale in circolazione sulle bacheche di tanti utenti. Non c’è alcun concorso o gioco a premi che mette in palio il prezioso phon (in realtà uno styler) Airwap del brand al costo irrisorio di 1,99 euro, per essere davvero precisi. Nella nota ufficiale e pubblica apparsa proprio in questo venerdì di fine mese si comunica che il sito raggiungibile al link: https://airwrap.online riporta a una pagina web non di proprietà dell’azienda. Tra le righe dunque, si capisce che siamo al cospetto con qualche tentativo di truffa a cui tutti farebbero bene a non dare alcun seguito.

Non c’è alcun Airwap Dyson a 2 euro da Mediaworld ma neanche presso altre catene di elettronica. Proprio il brand di negozi fisici e del portale e-commerce tanto noto ha fatto sapere di aver sporto denuncia per l’accostamento del suo nome all’iniziativa di sicuro truffaldini. Con l’intervento delle autorità, si spera abbastanza tempestivo, la pagina della finta promozione dovrebbe essere messa online e dunque non irretire nuove vittime. Nell’attesa che la macchina delle verifiche si metta in moto, il consiglio utile per tutti è quello di prestare grande attenzione ad annunci di fatto fantasmagorici e poco verosimili. Di certo nascondono qualche tentativo di phishing per accaparrarsi i preziosi dati della carte di credito del malcapitato di turno.